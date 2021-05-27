Смотрите финал Лиги чемпионов УЕФА в приложении MePlay

Фанаты футбола! Не пропустите главное событие Еврокубка — смотрите грандиозный финал Лиги чемпионов в прямом эфире на телеканале Q Sport Arena в приложении MePlay.
В решающем матче, который пройдет на стадионе «Драгау» в Порту, за самый престижный трофей Европы сразятся английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси».
Начало трансляции — 30 мая в 00.45 (в ночь на воскресенье).
Для этого:
- установите приложение MePlay (доступно для скачивания в Google Play или App Store);
- подпишитесь на пакет Premium командой *717*3# всего за 7 сомов в день;
- и выберите телеканал Q Sport Arena.
Приятного просмотра!