Скорая помощь от мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков

Глава группы компаний Crosspoint и Capital Group Орозахун Сайдазимов занимается благотворительной деятельностью около 30 лет. В кыргызском селе Чалдовар, откуда он родом, его имя известно каждому. Чалдоварцы ценят и помнят добрые поступки земляка.

Человек с большим сердцем

У местной администрации в селе Чалдовар Панфиловского района, что приблизительно в 100 километрах от Бишкека, в день нашего визита было многолюдно. Узнав о приезде журналистов, местные жители пришли рассказать о человеке, с которым много лет назад их свела судьба. Уроженца села Орозахуна Сайдазимова, уехавшего из Кыргызстана в молодые годы, здесь уважают и чтут. Потому что столько добра, сколько он сделал, не измерить ничем.

В приграничном с Казахстаном селе проживают более 10 тысяч человек. Чалдовар трудолюбив и благополучен. Но, как и везде, есть свои сложности: в поливной сезон возникают проблемы с водой, требует замены изношенная система водоснабжения.

В былое время люди бойко занимались торговлей, однако из-за закрытых в связи с пандемией границ она остановилась. Сегодня сельчане зарабатывают на жизнь сельским хозяйством: возделывают земли, развивают животноводство.

И неустанно благодарят своего состоятельного земляка за ощутимую поддержку в столь сложный период.

Орозахун Сайдазимов родился в селе Чалдовар Панфиловского района Чуйской области 1 апреля 1957 года. Мальчик рос в неполной семье. В пять лет остался без матери. Потом из жизни ушла бабушка. Ребенка забрала на воспитание родственница по линии отца Зумрат апа. Между приемным сыном и своими шестью детьми женщина не делала разницы, стараясь окружить сироту заботой и любовью. Но многодетная семья сама с трудом сводила концы с концами, и Орозахуна пришлось отдать в Кара-Балтинскую школу-интернат имени Макаренко.

— Он с детства хватил лиха, испытал на себе все тяготы жизни. Поэтому и не может остаться в стороне от чужой боли, — говорит житель села Чалдовар Максат Адучиев. — Когда выбился в люди и поправил свое материальное положение, стал помогать нам. После развала Союза обеспечивал земляков углем. В память о бабушке Бурул построил в соседнем селе Бухара мечеть ее имени.

Фото из личного архива. Орозахун Сайдазимов

Своих земляков Орозахун Сайдазимов, который ныне является главой группы компаний Crosspoint и крупнейшей российской девелоперской фирмы, специализирующейся на строительстве сложных и знаковых объектов Москвы Capital Group, не оставил голодными и в самые тяжелые времена. Когда в прошлом году разразился кризис, и люди в связи с жесткими ограничениями лишились работы и денег, он направил в Чалдовар гуманитарный груз. А недавно устроил благотворительный обед на 400 человек, 150 малоимущим семьям передал по 5 тысяч сомов. Еще 250 местных жителей получили продукты первой необходимости: по 10 литров масла, 10 килограммов сахара и по мешку муки.

— Всевышний вознаградил его богатством за пережитые лишения, безграничное терпение и тяжелый труд, и он делится куском хлеба с нами. Дай бог ему здоровья и благополучия, где бы он ни находился! — благодарит пенсионер Абдукарим Алабаев.

— Орозахун помогает не только бывшим соседям, но и всему селу. Когда у кого-то случается горе, не останется равнодушным, никогда не откажет в помощи. Он человек с большой буквы, с большим сердцем, — присоединяется к беседе жительница Чалдовара Мухара Ахматова.

Улица в знак благодарности

Пока сельчане вспоминают о своем знаменитом земляке, к зданию администрации подъезжает машина скорой помощи. Чалдоварцы с гордостью демонстрируют плоды своих усилий. В разгар пандемии в прошлом году депутат местного кенеша Нуржан Кошоев кинул клич о сборе средств на покупку лекарств и кислородных концентраторов. Жители села мобилизовались мгновенно. Соотечественники высылали деньги из-за рубежа. Даже дети жертвовали ради общего блага сбережения из копилки.

— На собранные средства закупили необходимый запас медикаментов и восемь кислородных концентраторов. Но поскольку еще сохранился внушительный остаток, я предложил подарить «крылья» нашим фельдшерам — приобрести машину скорой помощи, — рассказывает Нуржан Аманжоевич.

Фото из личного архива Н.Кошоева. На собранные средства закупили запас медикаментов, кислородные концентраторы и автомобиль «Скорой помощи»

Когда-то у села были целых две неотложки. После того как старенькие машины списали, вопрос с покупкой скорой не могли решить долгих 12 лет. И вдруг...

— На машину нам не хватало 4 тысяч долларов. Когда Орозахун Файзиевич об этом узнал, он, не задумываясь, перевел недостающую сумму. Автомобиль привезли из Германии в конце 2020 года, — говорит депутат сельского совета прошлого созыва.

Да вот незадача. Из-за отказа Минздрава взять автомобиль на свой баланс и обеспечить штат скорая пока так и стоит во дворе у одного из местных жителей. Сельчане при поддержке мецената бьются, чтобы улучшить условия жизни, но и здесь государство не может пойти им навстречу. Впрочем, это уже совсем другая история...

Глава Фрунзенского айыл окмоту Мирлан Карымшаков трудится на этой должности последние четыре года. За плечами еще 18 лет работы в сельском совете. То, как преображалось родное село благодаря российскому меценату, он видел своими глазами. К примеру, несколько лет назад бизнесмен за свой счет заасфальтировал и озеленил улицу Калинина, провел водопровод и освещение.

Фото из личного архива. Глава Фрунзенского айыл окмоту Мирлан Карымшаков

Благие дела земляка местные власти оценили по достоинству. В начале года депутаты поддержали предложение главы сельской управы и чалдоварцев о переименовании этой улицы в честь Орозахуна Сайдазимова.

— В числе других крупных проектов, которые хочет реализовать наш земляк, — строительство стадиона в чалдоварской сельской школе № 2 и детской площадки. Мы такой помощи будем очень рады! — добавляет Мирлан Таштанбаевич.

С любовью к детям

Но особенно трепетное отношение Орозахун Сайдазимов проявляет к детям. Фонду благотворительной помощи детям-сиротам и инвалидам «Жароокер» меценат подарил микроавтобус. А еще на протяжении 25 лет он поддерживает на постоянной основе Беловодский психоневрологический дом-интернат в Московском районе Чуйской области. Его подопечных Орозахун Файзиевич впервые увидел в середине 90-х, когда приехал в интернат во время визита в Беловодское экс-первых леди Кыргызстана и США Майрам Акаевой и Хилари Клинтон. Тогда же по российскому телевидению разлетелся видеорепортаж об ужасных условиях содержания детей в кыргызском интернате.

Увиденное потрясло. Сайдазимов стал на постоянной основе помогать детям, активно привлекал к благотворительности друзей, коллег и знакомых.

Сегодня благодаря стараниям неравнодушных людей дом-интернат не узнать. За прошедшие годы были построены дополнительные корпусы, своевременно проводится косметический ремонт, облагорожена и озеленена территория.

На свои деньги Орозахун Сайдазимов построил прачечную, летнюю кухню, обустроил зал лечебной физкультуры, подарил два автомобиля: ГАЗ «Соболь» и микроавтобус «Мерседес-Бенц» для перевозки воспитанников. Инвалидные коляски, техника, продукты питания, бытовая химия, памперсы, игрушки и развивающие книги — это текущая помощь, которую предприниматель направляет в село Беловодское, чтобы сделать жизнь ребятишек радостнее и лучше. Сейчас вот решает другую проблему.

С наступлением поливного сезона и резко возросшего потребления местными фермерами ценного ресурса соцучреждение на несколько часов в день остается без воды. Для сотрудников, которые ухаживают за лежачими детьми, эти неудобства приносят настоящие мучения. Государство деньги на памперсы не выделяет (вдумайтесь только, в месяц их уходит до 8 тысяч штук!), поэтому приходится в том числе по старинке пользоваться пеленками. Прачечная работает почти круглосуточно. Ну как здесь обойтись без воды?

Сейчас в Беловодском психоневрологическом доме-интернате содержатся 204 ребенка в возрасте от 4 до 18 лет. Детей сюда привозят со всей республики с тяжелыми диагнозами: ДЦП, углубленной умственной отсталостью, мышечной атрофией... Работают в учреждении более 170 человек. Есть педагоги, медики, санитарки, нянечки и даже свои сапожник и парикмахер. Воспитанников с сохраненным интеллектом преподаватели обучают арифметике, правописанию и чтению. У интерната есть хороший книжный фонд и учебная литература.

— При помощи Орозахуна Файзиевича была открыта библиотека, закуплены мебель и детские книги, — говорит директор Беловодского детского психоневрологического социального стационарного учреждения Айзада Асанова. — Внимание детям — это одно. Не оставляет наш благотворитель без поддержки и персонал — к праздникам вручает денежные поощрения в конверте.

Кстати, средняя зарплата работников дома-интерната составляет всего около 8 тысяч сомов. Сумма мизерная, тем более с учетом того, насколько тяжело здесь работать и физически, и морально. Поэтому дополнительной поддержке и искреннему вниманию сотрудники рады всегда...

Приятно знать, что твой труд ценится так высоко, и чувствовать рядом твердое плечо, на которое можно опереться в сложный момент.