Кыргызстанцы продолжают выигрывать в лотерею! Впереди финальные розыгрыши!

У кыргызстанцев все еще есть возможность выиграть в лотерею. 24 мая пройдет розыгрыш смартфонов, а 31 мая будет разыгран автомобиль Hyundai Sonata и сразу 24 телефона Tecno.

Лотерея «Весенний драйв» стартовала 7 марта, и за это время участники уже выиграли 160 смартфонов и 2 новых автомобиля Hyundai.

Счастливчики признаются, что удача улыбнулась им впервые, и для многих победа стала неожиданностью.

«Для меня было шоком, что я выиграла. Мне позвонили, приятно удивили. Я впервые выигрываю такие крупные подарки. Спасибо большое!» — поделилась Анна Герасимчук.

«Пользуюсь кошельком уже давно, и даже не знала, что у меня накапливаются билеты. Всего накопилось 44, и один них оказался выигрышным. Спасибо за такой приятный подарок», — добавила Айжамал Канатбекова.

Большинство участников — активные пользователи кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О». С помощью этого сервиса можно бесконтактно оплатить все коммунальные услуги, интернет, штрафы, счета в кафе, покупки в магазинах, топливо на АЗС и многое другое. И за каждое действие можно получить лотерейные билеты.

«Я часто пользуюсь кошельком «О!Деньги». Постоянно оплачиваю в сети Globus, на заправках RedPetroleum, баланс пополняю. Так и накопил 431 билет», — рассказал еще один победитель Ильдар Исмаилов.

Билеты для участия в розыгрыше также можно получить за пополнение баланса, регистрацию в приложении «Мой О!», пополнение и идентификацию кошелька «О!Деньги», покупки в магазинах O!Store.

Не упустите шанс выиграть автомобиль Hyundai Sonata 2021 или стильный смартфон Tecno!

Все подробности на сайте drive.o.kg.

Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан».

Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021. Период проведения с 7.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.