В Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus

Совершать приятные и выгодные покупки теперь можно еще в одном магазине торговой сети Globus, открытие которого прошло в Бишкеке сегодня, 20 мая.

Новый просторный магазин, расположенный по улице Алма-Атинской, 6, ждет покупателей круглосуточно семь дней в неделю.

Удобное расположение позволит делать покупки не только жителям близлежащих районов, но и тем, кто отправляется за город на отдых или Иссык-Куль. Не забудьте заглянуть в магазин Globus и на обратном пути, чтобы предусмотрительно пополнить необходимые для дома запасы и не тратить время на готовку еды после утомительной дороги. Для клиентов магазина, кстати, продумана удобная парковка, что обязательно оценят все автовладельцы.

Традиционно на прилавках нового Globus’а будет представлен широкий ассортимент качественных товаров по ценам ниже средних рыночных. Свежие продукты, разнообразные товары для дома, высокий уровень обслуживания, приятные акции, бонусы и скидки — Globus всегда высоко держит марку! Здесь можно делать как повседневные, так и крупные покупки с удовольствием для себя и экономией семейного бюджета.

Так, во всей торговой сети действует программа лояльности в виде накопительных карт и современного удобного мобильного приложения, что позволяет совершать выгодные покупки, участвовать в различных акциях, получать дополнительные скидки и подарки.

Отметим, сегодня в Бишкеке и регионах республики открыты 32 магазина сети Globus — территории низких цен, высококачественных товаров и комфорта!