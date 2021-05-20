Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека

В магазинах O!Store появились электросамокаты SpeedRoll — удобные в переноске, простые в парковке и очень компактные при хранении и транспортировке.

Выбирайте себе самый удобный и вливайтесь в новую энергию движения, если вам тоже надоело толкаться в маршрутках, соперничать за поручень и стоять в пробках.

Самокат — это быстро, удобно, легко и экологично! Дом-работа-дом, деловые броски по городу с документами, поездка в магазин или аптеку на электросамокате — дело нескольких минут.

Все модели складные, имеют переднюю и заднюю амортизации для гашения любых ударов и сглаживания неровностей. На дисплее электросамокатов вы сможете увидеть скорость и оставшийся заряд. Любую модель можно приобрести в O!Store в рассрочку.

Какую мощность двигателя выбрать?

До 250 ватт — для девушек и подростков;

более 250 ватт — для мужчин и любителей скорости.

Какой диаметр колеса электросамоката оптимален?

До 7 дюймов — для ровного асфальта;

более 7 дюймов — универсальный вариант.

Батарею какой емкости должен иметь электросамокат?

4000 мАч обеспечивает пробег на 8-9 километров пути при среднем весе райдера;

7500 мАч — на 14-15 километров.

Если не планируете ездить на дальние расстояния, не стоит покупать самокат с мощным аккумулятором. Если он не будет постоянно полностью разряжаться, то быстро станет непригодным для эксплуатации.

Успев купить новенький самокат до 31 мая 2021 года, вы сможете принять участие в лотерее «Весенний драйв», где можно выиграть автомобиль Hyundai или смартфон TECNO! Все подробности на сайте drive.o.kg.

Закажите свой электросамокат на сайте ostore.kg по телефону 0 705 007 000 или приходите в магазины O!Store по следующим адресам:

улица Абдрахманова, 170/2;

проспект Чуй, 155 — ТЦ «ЦУМ»;

проспект Чингиза Айтматова, 3, ТРЦ «Азия Молл»;

улица Ибраимова, 115, ТЦ «Дордой Плаза»;

улица Токомбаева, 17/2, микрорайон «Асанбай», ТЦ Tommi Mall;

Ош, проспект Масалиева, 16б.

Товар сертифицирован, количество товара ограниченно. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021 г. Период проведения с 7.03.2021 по 31.05.2021. Официальный партнер розыгрыша — Hyundai Центр Кыргызстан.