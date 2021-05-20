Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека

В магазинах O!Store появились электросамокаты SpeedRoll — удобные в переноске, простые в парковке и очень компактные при хранении и транспортировке.
Выбирайте себе самый удобный и вливайтесь в новую энергию движения, если вам тоже надоело толкаться в маршрутках, соперничать за поручень и стоять в пробках.
Самокат — это быстро, удобно, легко и экологично! Дом-работа-дом, деловые броски по городу с документами, поездка в магазин или аптеку на электросамокате — дело нескольких минут.
Все модели складные, имеют переднюю и заднюю амортизации для гашения любых ударов и сглаживания неровностей. На дисплее электросамокатов вы сможете увидеть скорость и оставшийся заряд. Любую модель можно приобрести в O!Store в рассрочку.
Какую мощность двигателя выбрать?
- До 250 ватт — для девушек и подростков;
- более 250 ватт — для мужчин и любителей скорости.
Какой диаметр колеса электросамоката оптимален?
- До 7 дюймов — для ровного асфальта;
- более 7 дюймов — универсальный вариант.
Батарею какой емкости должен иметь электросамокат?
- 4000 мАч обеспечивает пробег на 8-9 километров пути при среднем весе райдера;
- 7500 мАч — на 14-15 километров.
Если не планируете ездить на дальние расстояния, не стоит покупать самокат с мощным аккумулятором. Если он не будет постоянно полностью разряжаться, то быстро станет непригодным для эксплуатации.
Успев купить новенький самокат до 31 мая 2021 года, вы сможете принять участие в лотерее «Весенний драйв», где можно выиграть автомобиль Hyundai или смартфон TECNO! Все подробности на сайте drive.o.kg.
Закажите свой электросамокат на сайте ostore.kg по телефону 0 705 007 000 или приходите в магазины O!Store по следующим адресам:
- улица Абдрахманова, 170/2;
- проспект Чуй, 155 — ТЦ «ЦУМ»;
- проспект Чингиза Айтматова, 3, ТРЦ «Азия Молл»;
- улица Ибраимова, 115, ТЦ «Дордой Плаза»;
- улица Токомбаева, 17/2, микрорайон «Асанбай», ТЦ Tommi Mall;
- Ош, проспект Масалиева, 16б.
Товар сертифицирован, количество товара ограниченно. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021 г. Период проведения с 7.03.2021 по 31.05.2021. Официальный партнер розыгрыша — Hyundai Центр Кыргызстан.