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Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV

17 тысяч фанатов, битва за пояс Хабиба и не только или чем интересен турнир UFC 262. В предварительном карде свой шестой бой в UFC проведет Антонина Шевченко, сестра действующей чемпионки мира Валентины Шевченко. Соперницей Пантеры станет американка Андреа Ли по прозвищу КГБ.

Когда начнется бой Антонина Шевченко — Андреа Ли, где его смотреть

Поединок ориентировочно начнется в 6.00 по бишкекскому времени. Прямую трансляцию можно будет смотреть на «UFC ТВ» в приложении O!TV.

Антонина Шевченко обладает практически таким же набором навыков, как и ее сестра, чемпионка UFC Валентина. Огромным плюсом Антонины являются постоянные тренировки с сестрой. Андреа Ли — девушка-боец с хорошей базой бокса, кика и карате. В отличие от Антонины, у Андреа нет соревновательного опыта в профи, зато имеется несколько регалий на любительском уровне: дважды обладательница «Золотых перчаток» штата Луизиана, трижды чемпионка мира по тайскому боксу среди любителей.

Будет жарко!

В этот вечер кард возглавит чемпионский бой в легком весе, где вакантный пояс, оставленный Хабибом Нурмагомедовым, оспорят бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер. В соглавном событии вечера пройдет еще один пятираундовый бой полусредневесов Леона Эдвардса и Нейта Диаза. В клетку после уже двух поражений вернется легковес-ветеран Тони Фергюсон, соперником которого будет топовый представитель дивизиона Бенеил Дариуш. Тогда же свои поединки проведут Эдсон Барбоза, Роналдо Жакаре Соуза, Кэтлин Чукагян и другие известные бойцы.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/193998/
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