Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24

В 2021 году мир отмечает 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. MegaCom готов помочь абонентам рассказать о героях их семей и почтить память отважных воинов, навечно вошедших в историю.

Мы приглашаем кыргызстанцев c помощью приложения MEGA24 принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка», которое будут транслировать в День Победы телеканалы «5 канал», НТС и «ЭлТР».

Для того чтобы стать участником виртуального шествия, вам необходимо:

скачать приложение MEGA24 в Google Play или App Store;

зайти в раздел «МегаПортал»;

нажать на баннер «Бессмертный полк»;

ознакомиться с инструкцией.

Для заполнения формы необходимо:

прикрепить одну фотографию участника ВОВ;

указать его ФИО и годы жизни.

Мы никогда не забудем подвиги и героизм наших предков. Низкий вам поклон!