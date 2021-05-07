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Бизнес

Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24

В 2021 году мир отмечает 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. MegaCom готов помочь абонентам рассказать о героях их семей и почтить память отважных воинов, навечно вошедших в историю.

Мы приглашаем кыргызстанцев c помощью приложения MEGA24 принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка», которое будут транслировать в День Победы телеканалы «5 канал», НТС и «ЭлТР».

Для того чтобы стать участником виртуального шествия, вам необходимо:

  • скачать приложение MEGA24 в Google Play или App Store;
  • зайти в раздел «МегаПортал»;
  • нажать на баннер «Бессмертный полк»;
  • ознакомиться с инструкцией.

Для заполнения формы необходимо:

  • прикрепить одну фотографию участника ВОВ;
  • указать его ФИО и годы жизни.

Мы никогда не забудем подвиги и героизм наших предков. Низкий вам поклон!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/193274/
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