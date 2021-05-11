В одних семьях рождение ребенка не вызывает проблем, для других появление малыша связано с тяжелыми испытаниями. Причинами становятся немолодой возраст матери, неудачные попытки зачатия с ЭКО, повторяющиеся выкидыши, мужское бесплодие, снижение резерва яичников, иммунные нарушения.
Благодаря специалисту клиники Acıbadem в Турции профессору Джему Фычыджыоглу, который занимается лечением сложных случаев бесплодия, за более чем 30 лет на свет появились более 30 тысяч младенцев — счастливыми родителями стали семейные пары из многих стран мира. Доктор выделяет три важнейших фактора успешного ЭКО для семейных пар со сложными случаями бесплодия.
1. Опыт, готовность применять новые методы
Для каждого этапа процесса ЭКО доступно множество новых инструментов. Специалист по репродуктивной медицине должен постоянно следить за последними исследованиями и разработками в этой области, уметь применять их на практике. От уровня квалификации и интуиции доктора зависит успешность их применения в сложных случаях бесплодия.
2. Сложный медицинский процесс
Лаборатории Acıbadem оснащены по последнему слову техники. Там работают известные в этой области высококвалифицированные эмбриологи, которые постоянно сталкиваются со сложными случаями бесплодия и применяют новейшие инструменты, улучшающие показатели беременности.
3. Индивидуальный подход и лечение
«Планы лечения бесплодия каждого пациента могут сильно отличаться, даже если они одного возраста. Поэтому успех заключается в индивидуальном терапевтическом подходе, начиная от постановки диагноза до лечения», — говорит профессор.
Некоторые пары предпочитают лечить бесплодие естественным способом (меньше времени на лечение, ниже стоимость, меньше лекарств), а другие применяют традиционное ЭКО (замораживание эмбрионов для возможности использовать их в будущем).
Окончательный выбор зависит от способности врача выслушать пациента, проанализировать ситуацию и предложить оптимальное решение.
Реальная история успеха
Реальная история показывает, как новейшие методы, лабораторные исследования и индивидуальный подход помогли появиться на свет здоровому малышу.
Джем Фычыджыоглу рассказывает: «У моей 46-летней пациентки было пять неудачных попыток ЭКО. После осмотра мы назначили ряд процедур для стимуляции яйцеклетки, а затем провели стандартное экстракорпоральное оплодотворение. Недавно мы узнали, что у нее родился здоровый сын. Еще одна победа над сложным случаем бесплодия в Acıbadem!»
Для организации медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.