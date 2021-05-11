В одних семьях рождение ребенка не вызывает проблем, для других появление малыша связано с тяжелыми испытаниями. Причинами становятся немолодой возраст матери, неудачные попытки зачатия с ЭКО, повторяющиеся выкидыши, мужское бесплодие, снижение резерва яичников, иммунные нарушения.

Благодаря специалисту клиники Acıbadem в Турции профессору Джему Фычыджыоглу, который занимается лечением сложных случаев бесплодия, за более чем 30 лет на свет появились более 30 тысяч младенцев — счастливыми родителями стали семейные пары из многих стран мира. Доктор выделяет три важнейших фактора успешного ЭКО для семейных пар со сложными случаями бесплодия.

Фото Acıbadem . Профессор Джем Фычыджыоглу

1. Опыт, готовность применять новые методы

Для каждого этапа процесса ЭКО доступно множество новых инструментов. Специалист по репродуктивной медицине должен постоянно следить за последними исследованиями и разработками в этой области, уметь применять их на практике. От уровня квалификации и интуиции доктора зависит успешность их применения в сложных случаях бесплодия.

2. Сложный медицинский процесс

Лаборатории Acıbadem оснащены по последнему слову техники. Там работают известные в этой области высококвалифицированные эмбриологи, которые постоянно сталкиваются со сложными случаями бесплодия и применяют новейшие инструменты, улучшающие показатели беременности.

3. Индивидуальный подход и лечение

«Планы лечения бесплодия каждого пациента могут сильно отличаться, даже если они одного возраста. Поэтому успех заключается в индивидуальном терапевтическом подходе, начиная от постановки диагноза до лечения», — говорит профессор.

Некоторые пары предпочитают лечить бесплодие естественным способом (меньше времени на лечение, ниже стоимость, меньше лекарств), а другие применяют традиционное ЭКО (замораживание эмбрионов для возможности использовать их в будущем).

Окончательный выбор зависит от способности врача выслушать пациента, проанализировать ситуацию и предложить оптимальное решение.

Реальная история успеха

Реальная история показывает, как новейшие методы, лабораторные исследования и индивидуальный подход помогли появиться на свет здоровому малышу.

Джем Фычыджыоглу рассказывает: «У моей 46-летней пациентки было пять неудачных попыток ЭКО. После осмотра мы назначили ряд процедур для стимуляции яйцеклетки, а затем провели стандартное экстракорпоральное оплодотворение. Недавно мы узнали, что у нее родился здоровый сын. Еще одна победа над сложным случаем бесплодия в Acıbadem!»

Для организации медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.