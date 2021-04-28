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Бизнес

Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания

23-24 апреля прошел Межуниверситетский весенний хакатон, организатором которого выступил Кыргызско-Германский институт прикладной информатики. Заявки для участия подали студенты таких университетов, как: КГТУ имени И.Раззакова, КГУСТА имени Н.Исанова, Университет Центральной Азии, КРСУ имени Б.Н.Ельцина.

Межуниверситетский весенний хакатон в цифрах

  • 24 участника;
  • 8 команд;
  • 5 университетов;
  • 13 часов кодинга.

Что было

  • актуальный кейс;
  • атмосфера межуниверситетского хакатона и мощные команды;
  • призовой фонд;
  • в качестве жюри — представители IT-компаний и независимые эксперты.

Кейс

Должна была быть разработана автоматизированная система «Административная панель агента недвижимости», предназначенная для обобщения информации об агентстве, о зонах клиентского покрытия, информации о количестве клиентов с каждого региона, информации для будущих закупок квартир в строительной компании, количество арендуемых и продаваемых объектов: квартир, офисных помещений и других объектов. Другими словами, админ-панель, призванную помочь агентствам недвижимости в администрировании базами данных.

Призовой фонд

  • 1-е место — скидка 30 процентов на оплату обучения в магистратуре Кыргызско-Германского института прикладной информатики, рюкзак;
  • 2-е место — сертификат книжного магазина «Раритет» на сумму 7 тысяч сомов, рюкзак;
  • 3-е место — внешний hard-диск, рюкзак.

Критерии для участия в хакатоне:

  • студенты 4-го курса;
  • команда из трех человек;
  • наличие персонального ноутбука у каждого из участников;
  • наличие свободного времени на 24 часа;
  • знание языков программирования, бэкенд и фронтэнд частей, умение работать с реляционными базами данных.

Итоги

Победитель хакатона — команда «Бригада» Кыргызско-Германского института прикладной информатики. Состав команды: Бекбулат Ташболотов, Бакай Кыдырбек уулу, Абдулло Каримов.

организаторов
Фото организаторов. Команда «Бригада» Кыргызско-Германского института прикладной информатики.

Второе призовое место заняла команда UCA team Университета Центральной Азии: Искендер Бердиев,  Муродали Шарипов, Бермет Бурканова. 

организаторов
Фото организаторов. Команда «UCA team» Университета Центральной Азии

Третье призовое место заняла команда Sharpers:) Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Н.Исанова: Нургазы кызы Айгерим, Бакытбек кызы Айгерим, Белек Абдырахманов .

организаторов
Фото организаторов. Команда «Sharpers:)» КГУСТА имени Н.Исанова

Что дальше

В октябре в рамках ежегодной международной конференции состоится Межуниверситетский осенний хакатон для студентов 2-3-х курсов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191832/
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