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Бизнес

Актуальные графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»

С 1 мая ЦОНы на Горького, 22, и Ахунбаева, 186/1, перестают работать в субботу и воскресенье в связи с окончанием отопительного сезона.

ЦОНы во всех регионах страны будут работать с 8:00 до 17:00, с понедельника по пятницу. Перерыв на обед — с 12:00 до 13:00.

В ЦОНах можно быстро заплатить за природный газ, пополнить карты предоплаты, передать показания, оставить заявку на газификацию и получить ответы на вопросы.

Адреса ЦОНов «Газпром Кыргызстан»:

Филиал «Бишкекгаз»: 

  • Бишкек, улица Горького, 22;

  • Бишкек, улица Ахунбаева, 186/1;

  • Бишкек, улица Фучика, 19;

Филиал «Чуйгаз»: 

  • село Сокулук, улица Октябрьская, 41;

  • город Кант, улица Маликова, 6;

  • село Ленинское, улица Алма-Атинская, 248;

  • город Кара-Балта, улица Садовая, 112;

  • город Токмок, улица Горького, 1, проезд, 17;

  • Таласская область, Кара-Бууринский район, село Аманбаево, улица Т.Бабанова, 30;

Филиал «Ошгаз»: 

  • город Ош, улица Ленина, 146;

  • город Кара-Суу, улица Ленина, б/н;

  • город Кадамджай, улица Металлургов, 8/2а;

  • город Кызыл-Кия, улица Кыргызская, 273;

  • город Айдаркен, улица Миклухо-Маклая, 14/34;

Филиал «Жалалабатгаз»: 

  • город Джалал-Абад, улица Ленина, 2;

  • город Майлуу-Суу, улица Коммунистическая, б/н.

Передать показания, заплатить за природный газ или оставить заявку на газификацию круглосуточно и не выходя из дома можно и через онлайн-сервисы «Газпром Кыргызстан»:

Показания с 15-го по 30-е число каждого месяца удобнее всего передать:

  • в WhatsApp по номеру: 0701 68 07 07;

  • через Telegram чат-бот: @gazpromkg_bot;

  • по телефонному номеру 4444. Звонок с мобильного телефона бесплатный;

  •  по СМС на номер 4444. Стоимость — 1 сом;

  • через мобильные кошельки Balance.kg, «Элсом 2.0» и приложение MegaPay.

Пошаговая инструкция для каждого способа доступна по ссылке:https://gazprom.kg/#/info/conacts.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191616/
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