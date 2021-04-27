Актуальные графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»

С 1 мая ЦОНы на Горького, 22, и Ахунбаева, 186/1, перестают работать в субботу и воскресенье в связи с окончанием отопительного сезона.
ЦОНы во всех регионах страны будут работать с 8:00 до 17:00, с понедельника по пятницу. Перерыв на обед — с 12:00 до 13:00.
В ЦОНах можно быстро заплатить за природный газ, пополнить карты предоплаты, передать показания, оставить заявку на газификацию и получить ответы на вопросы.
Адреса ЦОНов «Газпром Кыргызстан»:
Филиал «Бишкекгаз»:
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Бишкек, улица Горького, 22;
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Бишкек, улица Ахунбаева, 186/1;
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Бишкек, улица Фучика, 19;
Филиал «Чуйгаз»:
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село Сокулук, улица Октябрьская, 41;
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город Кант, улица Маликова, 6;
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село Ленинское, улица Алма-Атинская, 248;
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город Кара-Балта, улица Садовая, 112;
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город Токмок, улица Горького, 1, проезд, 17;
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Таласская область, Кара-Бууринский район, село Аманбаево, улица Т.Бабанова, 30;
Филиал «Ошгаз»:
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город Ош, улица Ленина, 146;
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город Кара-Суу, улица Ленина, б/н;
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город Кадамджай, улица Металлургов, 8/2а;
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город Кызыл-Кия, улица Кыргызская, 273;
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город Айдаркен, улица Миклухо-Маклая, 14/34;
Филиал «Жалалабатгаз»:
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город Джалал-Абад, улица Ленина, 2;
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город Майлуу-Суу, улица Коммунистическая, б/н.
Передать показания, заплатить за природный газ или оставить заявку на газификацию круглосуточно и не выходя из дома можно и через онлайн-сервисы «Газпром Кыргызстан»:
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бесплатное мобильное приложение GAZPROM.KG;
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Показания с 15-го по 30-е число каждого месяца удобнее всего передать:
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в WhatsApp по номеру: 0701 68 07 07;
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через Telegram чат-бот: @gazpromkg_bot;
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по телефонному номеру 4444. Звонок с мобильного телефона бесплатный;
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по СМС на номер 4444. Стоимость — 1 сом;
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через мобильные кошельки Balance.kg, «Элсом 2.0» и приложение MegaPay.
Пошаговая инструкция для каждого способа доступна по ссылке:https://gazprom.kg/#/info/conacts.