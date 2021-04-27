Актуальные графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»

С 1 мая ЦОНы на Горького, 22, и Ахунбаева, 186/1, перестают работать в субботу и воскресенье в связи с окончанием отопительного сезона.

ЦОНы во всех регионах страны будут работать с 8:00 до 17:00, с понедельника по пятницу. Перерыв на обед — с 12:00 до 13:00.

В ЦОНах можно быстро заплатить за природный газ, пополнить карты предоплаты, передать показания, оставить заявку на газификацию и получить ответы на вопросы.

Адреса ЦОНов «Газпром Кыргызстан»:

Филиал «Бишкекгаз»:

Бишкек, улица Горького, 22;

Бишкек, улица Ахунбаева, 186/1;

Бишкек, улица Фучика, 19;

Филиал «Чуйгаз»:

село Сокулук, улица Октябрьская, 41;

город Кант, улица Маликова, 6;

село Ленинское, улица Алма-Атинская, 248;

город Кара-Балта, улица Садовая, 112;

город Токмок, улица Горького, 1, проезд, 17;

Таласская область, Кара-Бууринский район, село Аманбаево, улица Т.Бабанова, 30;

Филиал «Ошгаз»:

город Ош, улица Ленина, 146;

город Кара-Суу, улица Ленина, б/н;

город Кадамджай, улица Металлургов, 8/2а;

город Кызыл-Кия, улица Кыргызская, 273;

город Айдаркен, улица Миклухо-Маклая, 14/34;

Филиал «Жалалабатгаз»:

город Джалал-Абад, улица Ленина, 2;

город Майлуу-Суу, улица Коммунистическая, б/н.

Передать показания, заплатить за природный газ или оставить заявку на газификацию круглосуточно и не выходя из дома можно и через онлайн-сервисы «Газпром Кыргызстан»:

Показания с 15-го по 30-е число каждого месяца удобнее всего передать:

в WhatsApp по номеру: 0701 68 07 07;

через Telegram чат-бот: @gazpromkg_bot;

по телефонному номеру 4444. Звонок с мобильного телефона бесплатный;

по СМС на номер 4444. Стоимость — 1 сом;

через мобильные кошельки Balance.kg, «Элсом 2.0» и приложение MegaPay.

Пошаговая инструкция для каждого способа доступна по ссылке:https://gazprom.kg/#/info/conacts.