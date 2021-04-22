23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ

23 апреля состоится Open Day бизнес-инкубатора при Кыргызско-Германском институте прикладной информатики (КГИПИ), миссией которого является подготовка менеджеров High-tech компаний. «Кыргызпатент» с ноября 2020 года запустил проект внедрения практики работы бизнес-инкубаторов в учебных заведениях республики. По итогам проведенного конкурса из 36 вузов были отобраны 11 для внедрения практики работы бизнес-инкубаторов, в число которых вошел Кыргызско-Германский институт прикладной информатики.
Знаете, чем полезен бизнес-инкубатор?
Бизнес-инкубаторы помогают начинающим стартаперам на пути к успеху пройти по крайней мере больше 90 процентов пути без больших потерь и на ранней стадии понять, нужен этот продукт или нет. Ведь идеи для стартапа, пока не будут доказаны, являются лишь гипотезами. Но главное, чтобы начинающие стартаперы не боялись провалов и не теряли мотивацию, ведь опровергнутая гипотеза уже результат и это лишь повод выдвинуть следующую гипотезу.
Целью открытия бизнес-инкубатора при КГИПИ является создание условий для формирования и развития предпринимательских навыков студентов института.
Экосистема бизнес-инкубатора при КГИПИ основывается на следующих доменах:
- менторство от Ассоциации выпускников КГИПИ;
- трекеры;
- доступ к обширной сети партнеров института;
- IT-семинары;
- тренинги;
- хакатоны;
- мастер-классы;
- Scrum-воркшопы;
- обустроенное рабочее место.
По завершении процесса бизнес-инкубирования резиденты будут способны:
- разрабатывать, оценивать и внедрять стартапы;
- творчески руководить стартапами с навыками управления финансами, персоналом и маркетингом, основанных на этических ценностях;
- интегрироваться в многокультурную рабочую среду и сотрудничать в профессиональной среде.