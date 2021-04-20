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Бизнес

«Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»

Какую пользу принесет жителям и предприятиям Чуйской области новая газораспределительная станция.

Действующая газораспределительная станция (ГРС) «Кант» эксплуатируется с 1971 года и подключена к старому газопроводу, который подвержен утечкам газа ввиду своей изношенности.

Оборудование ГРС и газопровод-отвод были построены свыше 50 лет и не проходили модернизацию и обновление. Изношенные оборудование и газопровод не в состоянии обеспечить безопасную и надежную поставку природного газа жителям и промышленным объектам Канта.

Чтобы исправить ситуацию, «Газпром Кыргызстан» в конце 2020-го начал строительство новой ГРС «Кант» и газопровода-отвода к ней. Начало эксплуатации новых газовых объектов запланировано на лето текущего года.

Новая газораспределительная станция спроектирована с учетом возможного увеличения потребления природного газа жителями, коммунально-бытовыми и промышленными предприятиями Канта. Новый объект повысит надежность газоснабжения не только Канта, но и всего севера Кыргызской Республики. Также станция полностью автоматизирована и будет соответствовать современным требованиям в области безопасности. 

Сравнение действующей и новой ГРС:


Преимущества новой ГРС: 

  1. Автоматизация и безопасность. Системы автоматики, звуковые и световые сигнализаторы помогут быстро обнаружить утечку, перекрыть подачу газа и устранить проблему. Автоматика не подвержена влиянию человеческого фактора, поэтому будет круглосуточно следить за давлением газа, его температурой и физико-химическими характеристиками, а также моментально реагировать на отклонения или сбои в работе станции.
  2. Будет запитана от нового газопровода-отвода. Новую ГРС подключат к газопроводу-отводу «Бишкек — Кант — Токмак» протяженностью 62 километра, построенному в 2019-м. Новый газопровод-отвод построен из высокопрочных углеродистых труб с усиленным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена, что придает дополнительную коррозийную стойкость и снижает аварийные риски.
  3. Рассчитана на большее число потребителей. ГРС строят с учетом роста бытовых и промышленных потребителей природного газа в Канте и Чуйской области. Если число потребителей вырастет, жители и предприятия Канта не испытают проблем с нехваткой давления газа.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190776/
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