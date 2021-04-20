«Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»

Какую пользу принесет жителям и предприятиям Чуйской области новая газораспределительная станция.

Действующая газораспределительная станция (ГРС) «Кант» эксплуатируется с 1971 года и подключена к старому газопроводу, который подвержен утечкам газа ввиду своей изношенности.

Оборудование ГРС и газопровод-отвод были построены свыше 50 лет и не проходили модернизацию и обновление. Изношенные оборудование и газопровод не в состоянии обеспечить безопасную и надежную поставку природного газа жителям и промышленным объектам Канта.

Чтобы исправить ситуацию, «Газпром Кыргызстан» в конце 2020-го начал строительство новой ГРС «Кант» и газопровода-отвода к ней. Начало эксплуатации новых газовых объектов запланировано на лето текущего года.

Новая газораспределительная станция спроектирована с учетом возможного увеличения потребления природного газа жителями, коммунально-бытовыми и промышленными предприятиями Канта. Новый объект повысит надежность газоснабжения не только Канта, но и всего севера Кыргызской Республики. Также станция полностью автоматизирована и будет соответствовать современным требованиям в области безопасности.

Сравнение действующей и новой ГРС:





Преимущества новой ГРС: