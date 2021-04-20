«Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»

Какую пользу принесет жителям и предприятиям Чуйской области новая газораспределительная станция.
Действующая газораспределительная станция (ГРС) «Кант» эксплуатируется с 1971 года и подключена к старому газопроводу, который подвержен утечкам газа ввиду своей изношенности.
Оборудование ГРС и газопровод-отвод были построены свыше 50 лет и не проходили модернизацию и обновление. Изношенные оборудование и газопровод не в состоянии обеспечить безопасную и надежную поставку природного газа жителям и промышленным объектам Канта.
Чтобы исправить ситуацию, «Газпром Кыргызстан» в конце 2020-го начал строительство новой ГРС «Кант» и газопровода-отвода к ней. Начало эксплуатации новых газовых объектов запланировано на лето текущего года.
Новая газораспределительная станция спроектирована с учетом возможного увеличения потребления природного газа жителями, коммунально-бытовыми и промышленными предприятиями Канта. Новый объект повысит надежность газоснабжения не только Канта, но и всего севера Кыргызской Республики. Также станция полностью автоматизирована и будет соответствовать современным требованиям в области безопасности.
Сравнение действующей и новой ГРС:
Преимущества новой ГРС:
- Автоматизация и безопасность. Системы автоматики, звуковые и световые сигнализаторы помогут быстро обнаружить утечку, перекрыть подачу газа и устранить проблему. Автоматика не подвержена влиянию человеческого фактора, поэтому будет круглосуточно следить за давлением газа, его температурой и физико-химическими характеристиками, а также моментально реагировать на отклонения или сбои в работе станции.
- Будет запитана от нового газопровода-отвода. Новую ГРС подключат к газопроводу-отводу «Бишкек — Кант — Токмак» протяженностью 62 километра, построенному в 2019-м. Новый газопровод-отвод построен из высокопрочных углеродистых труб с усиленным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена, что придает дополнительную коррозийную стойкость и снижает аварийные риски.
- Рассчитана на большее число потребителей. ГРС строят с учетом роста бытовых и промышленных потребителей природного газа в Канте и Чуйской области. Если число потребителей вырастет, жители и предприятия Канта не испытают проблем с нехваткой давления газа.