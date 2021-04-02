Оплачивайте регистрацию на ОРТ онлайн в приложении «Мой О!»

В Кыргызстане до 9 апреля проходит регистрация абитуриентов на общереспубликанское тестирование. Для участия в ОРТ выпускникам необходимо внести регистрационный взнос. Стоимость основного и каждого предметного теста составляет 370 сомов.

В этом году оплатить регистрационный взнос можно онлайн через кошелек «О!Деньги». Это быстро и удобно. Смотрите видеоинструкцию.

Как оплатить онлайн?

Откройте приложение «Мой О!», раздел «О!Деньги». Выберите «Образование», затем «Регистрационный взнос на ОРТ». Укажите ФИО, точную сумму и оплатите.

При регистрации на сайте ЦООМО достаточно указать номер чека.

Отметим, что само тестирование будет проводиться с 17 по 23 мая.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.