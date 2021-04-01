Сотрудники О! посадили в Бишкеке березовую рощу

Мобильный оператор О! продолжил добрую традицию по озеленению и благоустройству города и посадил березовую рощу в рамках акции «Посади деревО!».





Мероприятие прошло в рамках серии общегородских субботников на территории школы-гимназии № 69 имени Токтогула Сатылганова. Всего за пару часов сотрудники компании вместе с родителями и учениками школы высадили более 130 саженцев.

Директор школы Сайрагуль Атаева открыла субботник, поблагодарив всех собравшихся за тщательную организацию и помощь: «Уже через несколько лет здесь будет настоящий зеленый парк. Всем нам нужен чистый воздух. Большая благодарность компании О!, которая охотно откликнулась на нашу просьбу и помогла реализовать нашу мечту! Огромное спасибо всем активным родителям, которые служат своим детям отличным примером!»

Будучи компанией, которая является неотъемлемой частью жизни многих кыргызстанцев, Мобильный оператор О! считает важным активно участвовать в общественной жизни граждан.

Такое мероприятие — уже не первое в копилке общественно значимых событий компании. Совсем скоро зацветут плодовые, декоративные деревья и кусты в школах № 77 и № 72, где команда О! побывала в прошлые годы.

«В городе последние годы как никогда актуален вопрос экологии, в том числе озеленения. Мы в компании считаем очень важным быть причастными к такому важному и нужному делу. Рады вносить свой вклад и приумножать зеленые насаждения», — отметил коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

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