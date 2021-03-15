11 марта в Бишкеке состоялось официальное подписание двустороннего соглашения между банком «Бай Тушум» и международной системой денежных переводов UPT. Теперь наши граждане и представители бизнеса могут напрямую отправлять деньги в города Турции на выгодных условиях.

Подписание соглашения проходило в узком кругу с участием вице-президента компании UPT AS Мурата Кастана, председателя правления банка «Бай Тушум» Максатбека Ишенбаева, представителей посольства Турции и МИД КР, а также президента Союза банков Кыргызстана Анвара Абдраева, заместителя исполнительного директора МДС Дастана Иманалиева и других.

«Для нас важно, что такая компания, как UPT, выбрала нас в качестве партнера. Мы рассчитываем на долгое и плодотворное сотрудничество», — сказал Максатбек Ишенбаев, ставя свою подпись в соглашении.

В свою очередь Мурат Кастан подчеркнул, что основная цель выхода компании на внутренний рынок республики — это способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

«Деловые круги наших стран активно торгуют друг с другом. Мы призваны облегчить для них операции по взаиморасчетам посредством нашей системы денежных переводов. Преимуществами UPT являются скорость и надежность отправки денег, широкая география переводов как внутри Турции, так и за ее пределами, низкая комиссия и разовый лимит до $10 тысяч», — рассказал вице-президент компании.

Система уже представлена в Узбекистане, Казахстане, что делает возможным отправку денег через UPT не только в Турцию, но и в соседние государства.

По словам Максатбека Ишенбаева, переговоры с компанией начались еще около полутора года назад, но пандемия сдвинула планы по запуску. Кроме того, для выхода UPT на рынок Кыргызстана требовалось пройти ряд процедур в Национальном банке. В итоге в июле 2020 года компания прошла регистрацию и была внесена в реестр.

«Система UPT будет удобна нашим клиентам. Для отправителей особенно важны лимиты, в данной системе они значительно выше. Для граждан система наверняка будет интересна широкой сетью пунктов выдачи средств. Ведь UPT работает с почтой (Ptt Turkish Post), и поэтому можно просто отправиться в любое почтовое отделение Турции, чтобы получить перевод.

Система принимает переводы в четырех валютах — турецкой лире, долларах США, евро и фунтах.

Для удобства наших клиентов мы будем предоставлять выгодную конвертацию так, что они смогут совершать перевод в сомах», — пояснил глава правления банка.

В «Бай Тушуме» отметили, что подписание соглашения — это первый шаг в сотрудничестве с UPT. В настоящее время начата работа по адаптации приложений банка и платежной системы для отправки денег онлайн в безналичной форме и без посещения офисов банка.

Какой объем рынка денежных переводов займет UPT в Кыргызстане, пока сказать сложно. Однако, учитывая, что Турция занимает второе место по импорту в КР из стран вне ЕАЭС, речь может идти об объемах в $500 миллионов и больше.

«Я рад, что в банковском секторе происходит оживление. Сегодня существует большой выбор быстрых переводов, однако то, что одна из крупнейших компаний сама посетила Кыргызстан и заинтересована в сотрудничестве, — это хороший показатель. Я полностью поддерживаю выбор UPT в качестве партнера команду банка «Бай Тушум». У них всегда есть новые и смелые идеи, проекты», — сказал глава Союза банков КР Анвар Абдраев.