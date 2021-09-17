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Бизнес

Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке

Филиал Банка «Бай Тушум» 17 сентября открывает свои двери для новых и старых друзей.

Клиенты банка могут получить все необходимые банковские услуги в новом просторном офисе с новым дизайном.

Приглашаем всех своих друзей с детьми. Для маленьких кыргызстанцев будет проведена детская программа с розыгрышами и призами.

В программе мероприятия:

  • шоу для самых маленьких и их родителей;
  • концерт от Президентского камерного оркестра «Манас» и хиты из диснеевских мультфильмов в их исполнении;
  • презентация детских банковских карт VISA и «Элкарт»;
  • множество конкурсов и подарков.

Филиал в Бишкеке откроет свои двери по адресу: улица Джантошева, 121 (бизнес-центр «Платинум», напротив сквера «Физкультурный»), пересекает улицу Ахунбаева.

Начало в 13.00.

«Бай Тушум» — динамично развивающийся, современный банк. Клиенты и партнеры банка получают весь спектр банковских услуг. Банк «Бай Тушум» предоставляет широкий выбор кредитных и депозитных продуктов, онлайн-кредитование, круглосуточный мобильный банкинг, услуги по денежным переводам, лизингу и зарплатным проектам.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/207438/
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