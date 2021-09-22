Филиал «Бай Тушума» встречает клиентов в новом офисе

Бишкекский филиал банка «Бай Тушум» переехал в новый современный офис, который находится в центре столицы на улице Джантошева, 121, на пересечении с Абдрахманова. На торжественном мероприятии красную ленту перерезали председатель правления банка Максатбек Ишенбаев и директор филиала Азамат Омуралиев.

По словам Азамата Омуралиева, коллектив офиса, отвечающего всем современным требованиям, рад приветствовать всех новых и старых друзей банка «Бай Тушум».

«Мы рады приветствовать гостей на открытии нового офиса, где все клиенты «Бай Тушума» могут получить весь спектр банковских услуг. Новый офис отличается современным дизайном с очень удобным расположением. В нашем офисе предоставляются все финансовые услуги: кредиты и депозиты, новые инновационные продукты, которые банк внедряет в последнее время. Двери нового офиса открыты как старым, так и новым друзьям. Добро пожаловать!» — отметил директор филиала.

Открытие офиса прошло в нестандартном ключе. Всех гостей встретил Президентский камерный оркестр «Манас». Все присутствующие смогли насладиться любимыми классическими произведениями под открытым небом.

Основными гостями торжественного мероприятия стали маленькие кыргызстанцы. Отметим, что дети не просто так стали центром праздника — банк «Бай Тушум» презентовал для них детскую карту Junior, выпускаемую на основе платежных систем «Элкарт» и Visa.

Карты Visa выпускаются с обычным дизайном, а на карты «Элкарт» ребенок может попросить нанести изображение из существующих дизайнов или принести свое любимое изображение для карт. В банке «Бай Тушум» уверены, что с личными картами дети научатся не только самостоятельно совершать покупки, но и копить денежные средства.

«Бай Тушум» — динамично развивающийся, современный банк. Клиенты и партнеры банка получают весь спектр банковских услуг. Банк «Бай Тушум» предоставляет широкий выбор кредитных и депозитных продуктов, онлайн-кредитование, круглосуточный мобильный банкинг, услуги по денежным переводам, лизингу и зарплатным проектам.