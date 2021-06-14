Банк «Бай-Тушум» запустил уникальное мобильное приложение BTB Online. И теперь кыргызстанцы могут пользоваться финансовыми услугами и получить кредиты в онлайн-режиме не выходя из дома или рабочего кабинета.

Теперь у клиентов банка есть широкие возможности получить автоматизированные услуги по открытию счета, заказа платежных карт VISA, подключить интернет- и мобильный банкинги, сменить пароли своих учетных записей и получать кредиты наличными, что говорит об уникальности проекта. К тому же приложение упрощает электронный документооборот.

Не надо постоянно ходить в банковское отделение и подписывать заявления и документы. В приложении все автоматизировано с помощью электронной подписи и прослеживается в личном кабинете.

Приложение BTB Online позволяет клиентам банка совершать покупки различных товаров через интегрированный маркетплейс. За пять минут любой желающий может купить от мелких гаджетов до крупной продукции в кредит стоимостью до 100 тысяч сомов у одного магазина. Для предоставления кредита банк за считанные минуты проверит данные клиента в государственных органах — Соцфонде, ГРС и ГНС.

У клиентов банка есть возможность пользоваться всеми преимуществами маркетплейса без идентификации. Новым же клиентам необходимо пройти онлайн-идентификацию. Этот процесс реализован с помощью передовой технологии распознавания лица — Face ID от компании «Оной».

Мы ценим время и считаем, что это самый ценный ресурс. Поэтому стремимся работать над нашими цифровыми продуктами и делать их еще более удобными для граждан. председатель правления банка «Бай-Тушум» Максат Ишенбаев

Сейчас в обновленном маркетплейсе BTB Online представлено более 2 тысяч товаров, и список будет расширяться. Доступна услуга доставки. Партнеры BTB Online могут организовать на маркетплейсе свои онлайн-магазины и продавать товары, увеличивая клиентскую базу и продажи. Для них — это отличная площадка для развития бизнеса.

Председатель союза банков Анвар Абдраев отметил, что BTB Online — лучший пример того, как команда единомышленников может сделать качественный продукт за очень короткий срок.

«Я благодарен банку «Бай Тушум» за такую работу. Сегодня можно сказать, это один из самых высокотехнологичных банков Кыргызстана. Он является примером для подражания, чтобы и другие банки последовали новым технологиям. Такие платформы делаются банком для всех граждан нашей страны, чтобы облегчить их жизнь, сэкономить время, помочь решить проблемы», — заключил Анвар Абдраев.