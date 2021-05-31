«‎Бай-Тушум» будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда

28 мая «Бай-Тушум» и ОАО «Гарантийный фонд» заключили соглашение о сотрудничестве. Таким образом, бизнес-клиенты банка впредь смогут брать в «Бай-Тушуме» кредиты под гарантии ОАО «Гарантийный фонд».

По словам председателя правления ГФ Малика-Айдара Абакирова, 40 процентов бизнесменов при получении кредита испытывают трудности в предоставлении необходимого залогового обеспечения. Именно эту проблему и призвано решить заключенное соглашение.

«Гарантийный фонд создан для того, чтобы помогать предпринимателям в получении необходимой суммы кредита при недостаточном залоговом обеспечении.

Договор между фондом и банком «Бай-Тушум» — это соглашение о совместном сотрудничестве для поддержки предпринимателей.

Как правило, 40 процентов бизнесменов испытывают трудности при предоставлении залогового обеспечения, в связи с чем берут меньшую сумму кредита, что не решает их проблемы, либо вовсе отказываются от него», — говорит глава фонда.

Идея поддержки малого и среднего бизнеса, который обычно сталкивается с проблемой залогового обеспечения кредита, близка «Бай-Тушуму».

«Я посещаю много специализированных конференций и внимательно слежу за трендами банковского сектора в соседних странах. Сегодня банки идут по направлению предоставления беззалоговых кредитов. Это связано с тем, что бизнес активно трансформируется, он становится мобильнее. Молодые предприниматели отказываются от привычных нам моделей, отказываются от приобретения недвижимости. Соответственно, когда возникает вопрос финансирования, у них не оказывается необходимых залогов. Такая же тенденция наблюдается и в Кыргызстане в секторе малого и среднего бизнеса. Учитывая, что банк видит свое развитие именно в поддержке малого и среднего предпринимательства, для нас было важно стать участниками программы Гарантийного фонда», — поделился председатель правления банка Максатбек Ишенбаев.

На сегодня участниками программы Гарантийного фонда являются 16 коммерческих банков и Российско-Кыргызский фонд развития. Клиенты финансово-кредитных учреждений, которые выступают партнерами фонда, могут получить залоговое обеспечение по кредиту до 50 процентов. При этом не нужно куда-то отдельно ходить и подавать документы, все это за предпринимателей делает ФКУ, а решение принимает кредитный комитет. Вопрос предоставления гарантии фонда рассматривается до 10 рабочих дней.

Однако, со слов Малика-Айдара Абакирова, чаще всего срок составляет от пяти до семи дней.

«В 99 процентах случаев мы не встречаемся с клиентами напрямую. Наши кредитные специалисты только в редких случаях, когда у нас есть дополнительные вопросы либо когда сумма кредита большая, выезжают для оценки на объект. Во всех остальных ситуациях решения могут принимать банки самостоятельно на кредитных комитетах, а также специалисты наших региональных отделений», — отметил он.

Добавим, что за пять лет работы ОАО «Гарантийный фонд» выдало гарантий почти на 3 миллиарда сомов, под которые бизнес смог получить кредиты на сумму свыше 9 миллиардов сомов. Процент возвратности составляет 99,8 процента.