Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?

Деловая активность стран региона ЕАБР стремительно восстанавливается. Экономики России и Казахстана, по оценкам экспертов, уже по итогам второго квартала вышли на допандемийный уровень.

За соседями подтягивается и Кыргызстан, уже в начале текущего полугодия ожидается, что в экономике республики наступит оживление предпринимательской среды и наращивание деловых контактов с партнерами из других государств, взаиморасчетов за товары и услуги.

Вопрос, как отправить деньги за границу, становится особенно актуальным, еще и потому, что при отправке крупных сумм перевода даже 1 процент может оказаться пятизначной цифрой. Отдельная проблема — лимиты, в каждой стране и по каждой системе денежных переводов они свои. Для того чтобы их обойти, порой приходится дробить перевод на несколько частей, что крайне неудобно как для отправителя, так и получателя. В таких случаях удобно воспользоваться SWIFT-переводом.

Система SWIFT — это перевод денег со счета на счет в иностранной валюте. Они могут осуществляться физическими и юридическими лицами.

По официальной статистике Национального банка республики, в первом квартале текущего года в КР по системе SWIFT было отправлено 65,6 тысячи платежей на совокупную сумму 598,9 миллиарда сомов, из страны 65 тысяч переводов на 678,9 миллиарда сомов. Переводы SWIFT выбирают люди, для которых безопасность отправки и отсутствие ограничений в суммах перевода стоят на первом месте.

По данным статистики, лидером по количеству переводов из Кыргызстана является Российская Федерация.

В связи с этим банк отменил комиссию на перевод и запустил акцию «Отправь перевод в Российскую Федерацию бесплатно».

Главное условие акции безналичные рубли должны быть приобретены в банке «Бай-Тушум».

Такое предложение может быть интересно как предпринимателям, которые, к примеру, отправляют денежный перевод за покупку оборудования, товара и другое, так и частным лицам, отправляющим денежные средства на приобретение недвижимости, автомобиля, мебели и другое. Это очень удобно и надежно.

Успейте воспользоваться возможностью отправить бесплатный SWIFT перевод в российских рублях через любой офис банка «Бай-Тушум» и не только, если вы являетесь клиентом банка, то можете бесплатно подключить услугу интернет-банкинга и отправить перевод самостоятельно не только в рублях, но и других валютах, не посещая офис.