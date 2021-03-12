Банк KICB сообщает о приобретении 100 процентов акций ЗАО «Первая МФК»

9 марта 2021 года Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB) завершил приобретение 100 процентов акций ЗАО «Первая МикроФинансовая Компания» (ПМФК). С момента основания в 2001 году KICB является одним из крупнейших коммерческих банков Кыргызской Республики, демонстрирующим устойчивое финансовое состояние и пользующимся высоким доверием.

Вхождение на рынок микрокредитования одного из крупнейших банков страны позволит существенно улучшить доступность финансовых услуг для населения страны путем предоставления доступных и привлекательных микро и МСБ кредитов. Председатель правления ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» Бектур Алиев

«Наша цель заключается в получении значительного синергетического эффекта от комбинации использования лучших международных стандартов в микрокредитовании, в том числе используемых в ПМФК, большей ресурсной базы и цифровых каналов доставки KICB, что ускорит процесс получения и удешевит микрокредиты», — сообщил Бектур Алиев.

После продажи акций ПМФК поэтапно войдет в структуру Кыргызского Инвестиционно-Кредитного Банка. ПМФК продолжит работать в штатном режиме и будет обслуживать текущих и будущих клиентов во всех отделениях компании.

Для всех клиентов и партнеров ПМФК условия по существующим продуктам и услугам остаются прежними в соответствии с условиями текущих договоров.

В рамках процедур присоединения KICB будет информировать клиентов и партнеров ПМФК о планируемых изменениях заранее с целью обеспечения максимального удобства для клиентов и партнеров. Руководство и сотрудники KICB и ПМФК полностью привержены продолжать предоставлять текущим и будущим клиентам ПМФК все услуги компании на самом высоком уровне качества обслуживания.

Все запланированные изменения в деятельности будут осуществлены постепенно, информация будет размещаться на официальных ресурсах организаций.

Справка. Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк основан в 2001 году международными финансовыми институтами и правительством Кыргызской Республики. Текущими акционерами банка являются правительство Кыргызской Республики (10 процентов), Фонд экономического развития Ага-Хана (48 процентов), Хабиб Банк Лимитед (18 процентов), Немецкий банк развития DEG (8 процентов), Европейский банк реконструкции и развития (8 процентов) и Международная финансовая корпорация — член группы Всемирного Банка (8 процентов). Банк KICB предоставляет широкий спектр финансовых услуг во всех регионах Кыргызской Республики.