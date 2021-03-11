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Бизнес

Благодарность за вклад в развитие детско-юношеского футбола

10 марта президент Кыргызского футбольного союза Канатбек Маматов вручил благодарственное письмо экс-президенту Детской футбольной лиги Шаршенбай уулу Руслану, высоко оценив его вклад в развитие детско-юношеского футбола в Кыргызской Республике, и поблагодарил за долголетнюю работу во благо отечественного футбола.

Детская футбольная лига Кыргызской Республики (ДФЛ КР) — объединение детско-юношеских спортивных заведений Кыргызстана, которое занимается непосредственно организацией и проведением кыргызстанских соревнований по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/186044/
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Благодарность за&nbsp;вклад в&nbsp;развитие детско-юношеского футбола Благодарность за вклад в развитие детско-юношеского футбола
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