Благодарность за вклад в развитие детско-юношеского футбола

10 марта президент Кыргызского футбольного союза Канатбек Маматов вручил благодарственное письмо экс-президенту Детской футбольной лиги Шаршенбай уулу Руслану, высоко оценив его вклад в развитие детско-юношеского футбола в Кыргызской Республике, и поблагодарил за долголетнюю работу во благо отечественного футбола.

Детская футбольная лига Кыргызской Республики (ДФЛ КР) — объединение детско-юношеских спортивных заведений Кыргызстана, которое занимается непосредственно организацией и проведением кыргызстанских соревнований по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений.