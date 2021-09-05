Билет на матч турнира «Кубок трех наций» в два клика

Дорогие болельщики!

Не выходя из дома вы можете приобрести билет на предстоящие матчи турнира «Кубок трех наций».

Переходите по ссылке www.iticket.kg, выбирайте матч и место, оформляйте покупку. Все просто!

Для покупки доступны билеты в 18-й, 19-й и 20-й секторы западной трибуны. Цена билета: 500 сомов.

Основная продажа билетов на матчи с участием нашей сборной стартует завтра, 6 сентября, в кассах стадиона имени Долона Омурзакова.

Справки по номеру +996 558 986 100.

Расписание матчей «Кубка трех наций»:

5 сентября (воскресенье): Палестина — Бангладеш.

7 сентября (вторник): Кыргызская Республика — Бангладеш.

Также вне зачета «Кубка трех наций» в рамках подготовки к отборочному раунду чемпионата Азии (U-23) олимпийская сборная Кыргызской Республики сыграет со сборной Бангладеш. Билеты также доступны на сайте www.iticket.kg.