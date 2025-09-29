Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?

25 сентября компания FOOD DREAM, официальный представитель бренда KFC, провела грандиозный турнир KFC Football Cup 2025.
На поле вышли лучшие игроки крупнейших компаний Кыргызстана: KFC (FOOD DREAM), Dali, Coca-Cola, Glovo, «Шоро», Mega-line, MEGA, «Оптима Банк», Dordoi Plaza, Indoor Media, «Абдыш-Ата», «Азия Ритейл», «Умай Групп», «Белая река», «О! Банк», «НУР Телеком», «Синематика», «Технопарк», Capito и World Class.
Турнир собрал более 400 человек и превратился в настоящий фестиваль футбола, дружбы и командного духа.
Футбол и KFC: энергия драйва и жизни
С первых минут на поле кипели страсти: голы, накал борьбы, шквал эмоций и бурные крики трибун. Поддержка коллег и друзей добавляла командам энергии, а зрители стали частью настоящего спортивного шоу. Даже судейские дебаты подогревали атмосферу — без них футбол был бы не тем.
«Такие матчи заряжают на всю неделю! Здесь нет чужих — все играем за спорт и эмоции», — поделился один из болельщиков.
Атмосфера драйва и ярких эмоций
После напряженных игр участников ждал настоящий гастрономический заряд энергии — ароматный плов, приготовленный специально для турнира. А утолить жажду помогала вода от легендарного национального бренда «Шоро», без которой сложно представить спортивные события в Кыргызстане.
Турнир был не только про футбол. Для гостей подготовили зону развлечений: любой желающий мог проверить себя в серии пенальти и почувствовать адреналин игрока. Кроме того, были фотозоны для общих ярких кадров и стильные фотобудки, где команды и болельщики могли сделать индивидуальные или групповые фото на память.
«Круто, что футбол и вкусная еда соединились в одном событии. Настоящий отдых для души и тела», — отметила участница из команды Mega-line.
KFC традиционно поддерживает спорт и активный образ жизни, объединяя компании и их сотрудников на одном поле. Турнир стал доказательством: корпоративный футбол — это серьезно.
Победители KFC Football Cup 2025:
1-е место — команда «Оптима Банк»;
2-е место — «Абдыш-Ата»;
3-е место — Dordoi Plaza.
Индивидуальные награды получили:
- Лучший защитник — Евгений Малинин ( «Абдыш-ата»);
- Лучший бомбардир — Алтынбек уулу Арген (Dordoi Plaza);
- Лучший игрок — Роман Завязкин («Оптима Банк»);
- Лучший вратарь — Мукаш Джунсаев («Альфа Телеком»).
«Для нас это больше чем турнир. Это возможность почувствовать себя частью большой команды за пределами офиса», — сказал игрок из «Оптима Банк».
Но главная победа турнира — это дружба, командный дух и энергия спорта, которые объединили участников на поле.