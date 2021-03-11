Кондитерские изделия собственного производства магазинной сети «Народный» представлены на рынке Кыргызстана уже более 10 лет. А с прошлого года фирменная продукция стала выпускаться под маркой Tortavita. Упакованные в прозрачные коробки с ярко-розовой этикеткой торты теперь можно легко найти среди другой кондитерки на прилавках магазинов сети «Народный» и Globus.

Сладкая фабрика

Театр начинается с вешалки, а кондитерский цех — с бахил, халата, чепчика и маски.

В такой экипировке экскурсию по «сладкой фабрике» проводит для нас начальник кондитерского цеха департамента производства ОсОО «Торговый дом «Народный» Елена Никитина.

Один из первых производственных участков — это бактериологическая лаборатория, где проводятся микробиологические исследования, и по органолептическим показателям проверяется качество поступающего сырья: муки, яиц, сливок, сахара, орехов, шоколада, растительного и сливочного масел.

Для производства своих тортов мы выбираем натуральные продукты с минимальным использованием смесей. Начальник кондитерского цеха Елена Никитина

— Один из основных ингредиентов — куриное яйцо — всегда только свежее, — по ходу экскурсии рассказывает Елена Леонидовна.

50 процентов работы на производстве выполняется вручную, благодаря чему торты на вкус получаются почти как домашние. К примеру, белки для бисквитного теста взбиваются миксером, но муку тестомесы всыпают сами.

А вот и сердце кондитерского предприятия — зона для выпечки коржей с подовыми и роторными печами. Здесь же установлены плиты для топки шоколада и приготовления сиропов.

Прежде чем попасть на стол к сборщику, выпеченные болванки хранятся на специальных стеллажах до шести часов. Коржи должны «отдохнуть», остыть, расстаться с лишней влагой. Потом, если речь идет о бисквитном торте, корж разрезается на несколько равных частей на машине для резки бисквитов и отправляется на линию сборки и оформления, где температурный режим установлен в пределах 18 градусов тепла. Торты смазывают кремом, украшают и передают на участок комплектовки. Там каждое изделие помещают в прозрачную коробку, на которую клеится этикетка со сроком годности и ценой. К ночи вместительная камера для хранения будет набита тортами под потолок. Просто цифра. Из рук одного сотрудника цеха выходит до 100 тортов!

— Заготовки выпекаются ночью, затем дневная смена в течение 12 часов собирает и оформляет торты. Для Бишкека и пригорода их развозят свежими с соблюдением холодильной цепочки при температуре от 2 до 6 градусов. Продукция для региональной сети магазинов дожидается своего часа отгрузки при температуре −18 градусов (допустимый срок хранения до 30 суток). Перевозят ее на специальных машинах с морозильными камерами. Доставленную партию сразу распределяют по холодильным камерам магазинов. После она проходит процесс дефростации, то есть разморозки, и в охлажденном виде выставляется на витрину. Таким образом мы гарантируем свежесть и качество готового продукта, — подчеркивает специалист.

Ваш счастливый час

Нелишним будет напомнить, что кондитерские изделия относятся к скоропортящейся продукции. Срок хранения тортов — трое суток, или 72 часа при температуре от 2 до 8 градусов. Употреблять продукцию по истечении этого времени нежелательно.

Важное замечание. Непроданные кондитерские изделия с истекшим сроком годности производитель снимает с прилавков и отправляет на утилизацию. Вторичное обсеменение продукта на производстве тортов марки Tortavitaне допускается.

Еще в магазинах «Народный» и Globus есть так называемые счастливые часы, когда за шесть часов до истечения срока годности торты продаются с хорошей скидкой.

Но нужно помнить, что такое кондитерское изделие необходимо съесть в течение этого времени.

Раз в месяц, следуя своей клиентоориентированной политике, сеть магазинов «Народный» и Globus выставляет на витрину четыре акционных торта. Скидку на свежий и востребованный товар производитель делает для того, чтобы каждый покупатель мог попробовать продукцию, которую, возможно, раньше не брал из-за цены. Купит такой тортик со скидкой, распробует, и потом ни одно чаепитие не будет обходиться без полюбившегося лакомства.

Торты на любой вкус

Сегодня в ассортимент кондитерской продукции марки Tortavita входят около 30 наименований тортов, 13 видов печенья и 12 видов пирожных.

Что предпочитают из такого разнообразия клиенты торговой сети?

По наблюдениям начальника кондитерского цеха сладкоежки отдают предпочтение классической продукции: «Наполеону», медовым и бисквитным тортам. Спросом пользуются изделия с ореховым, сливочным, шоколадным кремом. На самом деле, при таком широком ассортименте продукции каждый может найти торт по своему вкусу.

В чем секрет популярности сладостей этой марки, спросите вы.

Высокий контроль качества, натуральность и свежесть продукта и непреложное соблюдение всех требований на производстве — вот благодаря чему Tortavita прочно заняла свою нишу в разнообразии представленных предложений и достойно конкурирует с другими участниками отечественного сладкого рынка.