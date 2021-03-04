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Бизнес

Собирайте подарочные наборы со скидкой до 30 процентов к 8 Марта в O!Store

O!Store дарит СКИДКИ и ПОДАРОЧНУЮ УПАКОВКУ в преддверии 8 Марта.

Собирайте подарочные наборы и получайте скидки на аксессуары до 30 процентов + красивую упаковку в подарок! 

В O!Store огромный выбор универсальных и, что важно, нужных подарков, которые легко комбинировать. Это беспроводные наушники, пауэрбанки, зарядные устройства, аксессуары для машины, рюкзаки, легендарные акустические колонки JBL, различные умные устройства, фирменные сумки и рюкзаки RivaCase. 

Скидки, предоставляемые на аксессуары в подарочных наборах: 

  • СКИДКА 30 процентов на любые аксессуары до 1 тысячи сомов;
  • СКИДКА 10 процентов на все аксессуары свыше 1 тысячи сомов.

Порадуйте любимых новым смартфоном, дополните его аксессуарами на сумму от 500 сомов и также получите яркую подарочную упаковку.

Позаботьтесь о подарках близким заранее, ведь количество подарочных наборов и товара ограничено. Более подробную информацию об акции можно узнать по номеру 0705007000, на сайте ostore.kg.

За подарками – в O!Store.

***

Акция действует во всех магазинах O!Store с 3 до 9 марта 2021 года включительно. Подарочная упаковка и указанные скидки предоставляются только в случае, если сумма подарочного набора после применения скидок составляет 1 тысячу или более сомов. Скидки по акции не суммируются с ранее уцененными товарами, на которые действует скидка до 70 процентов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/185455/
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