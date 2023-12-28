Всего 4 дня! Успейте пройти онлайн-идентификацию в «Мой О!» и получить подарок

До конца акции осталось всего ничего, 4 дня, но вы еще успеваете.

Приготовьте паспорт и откройте приложение «Мой О!». Пройдите онлайн-идентификацию и получите 200 сомов на баланс + 10 гигабайт интернета в подарок.

Как понять, идентифицированный ли вы пользователь?

Зайдите в приложении «Мой О!» в раздел «О!Деньги» или «Меню». Специальное уведомление подскажет вам, проходили ли вы идентификацию. Нажмите на него и пошагово заполните онлайн-заявку, вам понадобится ваш действующий паспорт. Как только ваша заявка на идентификацию пройдет проверку, вам будут начислены подарочные 10 гигабайт интернета + 200 сомов на баланс, которые вы сможете потратить на услуги связи О!.

Бонусы за услуги связи О!

Будучи идентифицированным пользователем приложения «Мой О!», абонент О! имеет возможность получать в виде бонусов 1 процент от потраченных средств на услуги связи О!. 1 бонус = 1 сом. Накопив бонусы, их можно потратить на пополнение своего же баланса, а также на любые товары и услуги всех партнеров программы «О!Бонус».

Начните копить О!Бонусы прямо сейчас! Убедитесь, что у вас любой из тарифов актуальной линейки «Переходи на О!» и установлена последняя версия приложения «Мой О!».

Расскажите друзьям — пусть все успеют получить подарки!

Акция действует с 6 по 31 декабря 2023 года включительно. 200 сомов возможно использовать только на услуги связи. Для абонентов тарифных планов «Переходи на О!», «Твой ноль», «Твой Суперноль» после прохождения онлайн-идентификации дополнительно на семь календарных дней предоставляются 10 гигабайт.

ООО «НУР Телеком»: лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 16-0062-КР, № 16-0063-КР от 6 декабря 2016 года. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис»: лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 3 августа 2017 года. Идентификацию проводит ОАО «Дос-Кредобанк»: лицензия НБ КР № 037 от 22 июня 2017года. Подробнее: o.kg.