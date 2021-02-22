Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021

Очередной приятный сюрприз к праздникам в магазинах O!Store — новая акция!

С 22 февраля по 31 марта 2021 года, купив смартфон INOI 5 2021, вы получите еще один телефон INOI 239 В ПОДАРОК!

INOI 5 2021 может стать спутником любого человека, которому нужны самые базовые функции смартфона. Зачем переплачивать, если вам не особо нужны все эти многоядерные процессоры, пятерные камеры и прочие атрибуты флагмана?

Это смартфон, который честно исполняет свою работу. Он легкий и хорошо лежит в руке. INOI 5 2021 хорошо справляется с просмотром социальных сетей, общением в мессенджерах и просмотром видео на YouTube. На нем можно играть в легкие игры. Помимо зарядного устройства, в коробке есть коротенький microUSB-кабель и батарея. Еще один сюрприз — у смартфона полностью съемная задняя панель, а это значит, что при длительном использовании батарейку можно будет заменить самостоятельно. Стоимость смартфона — всего 6 тысяч 590 сомов. Приобрести в кредит или в рассрочку можно от 1 тысячи 99 сомов в месяц.

Подарочный телефон INOI 239 — это удивительно легкий, компактный и простой в использовании кнопочный телефон. Он поддерживает две SIM-карты, имеет встроенный FM-приемник. С помощью телефона вы также сможете слушать музыку, смотреть видеоролики. Он поддерживает технологию Bluetooth, а яркий фонарик выручит, если вы вдруг окажетесь в темном помещении. Телефон поддерживает карты памяти microSD до 16 ГБ, что позволит вам сохранить множество медиафайлов.

Радуйте друг друга нужными подарками в O!Store!

В акции участвует только одна модель — INOI 5 2021. Товар сертифицирован. Количество товара и подарков по акции ограничено. Адреса всех магазинов можно узнать по ссылке: https://ostore.kg/about/contacts/. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.