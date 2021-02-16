Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с MegaCom в приложении MEGA24

Лига чемпионов возвращается! Смотри онлайн-трансляции матчей в приложении MEGA24.

Для этого:

скачивай приложение MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store), переходи в раздел «МегаПортал» и включай телеканал Q Sport Arena;

(доступно для скачивания в Google Play и App Store), переходи в раздел «МегаПортал» и включай телеканал Q Sport Arena; или активируй доступ к просмотру телеканала с помощью USSD-команды *545*1#, и мы пришлем тебе ссылку по SMS.

Стоимость подписки на телеканал — всего 5 сомов в день.

Первые матчи Лиги чемпионов состоятся уже завтра и послезавтра:

17 февраля в 01.50 — «Барселона» — «ПСЖ»;

18 февраля в 01.50 — «Севилья» — «Боруссия Дортмунд».

Не пропусти самое зрелищное футбольное событие года!