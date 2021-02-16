16:42
USD 84.46
EUR 102.54
RUB 1.15
Бизнес

Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с MegaCom в приложении MEGA24

Лига чемпионов возвращается! Смотри онлайн-трансляции матчей в приложении MEGA24.

Для этого:

  • скачивай приложение MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store), переходи в раздел «МегаПортал» и включай телеканал Q Sport Arena;
  • или активируй доступ к просмотру телеканала с помощью USSD-команды *545*1#, и мы пришлем тебе ссылку по SMS.

Стоимость подписки на телеканал — всего 5 сомов в день.

Первые матчи Лиги чемпионов состоятся уже завтра и послезавтра:

  • 17 февраля в 01.50 — «Барселона» — «ПСЖ»;
  • 18 февраля в 01.50 — «Севилья» — «Боруссия Дортмунд».

Не пропусти самое зрелищное футбольное событие года!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/183650/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса
Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop
MegaCom расширяет охват сети 4G
Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Популярные новости
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Идеи подарков любимым. С&nbsp;заботой о&nbsp;близких Идеи подарков любимым. С заботой о близких
Акция! Купи красивый номер и&nbsp;получи бесп&shy;латную связь от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
Любимые товары в&nbsp;вашем смартфоне: &laquo;Народный&raquo; дарит реальные скидки Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки
Бизнес
Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с&nbsp;MegaCom в&nbsp;приложении MEGA24 Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с MegaCom в приложении MEGA24
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Оператор&nbsp;О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;строительство сети 4G&nbsp;LTE Оператор О! продолжает активно инвестировать в строительство сети 4G LTE
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в&nbsp;2021 году Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
16 февраля, вторник
16:38
Местные выборы. Смета увеличилась, но незначительно Местные выборы. Смета увеличилась, но незначительно
16:32
Освобожден от должности главный редактор газеты «Кыргыз Туусу»
16:19
В Кыргызстане стартовала ежегодная акция «Примите моего ребенка в школу»
16:07
На местах проблемы не решают. Улукбек Марипов раскритиковал глав местной власти
16:04
В Бишкеке задержаны необычные воры. Угоняли машины, чтобы снять катализаторы