Итоги-2020. Несмотря на пандемию, «Газпром» исполняет свои обязательства

Несмотря на карантин и последствия пандемии коронавируса, «Газпром Кыргызстан» выполнил в полном объеме инвестиционную программу газификации на 2020 год.

«В начале весны в Кыргызстане резко вырос курс доллара. А тариф на природный газ зависит именно от него. Но мы понимали, что ситуация в республике сложная, введен карантин. Поэтому для поддержки населения мы заморозили мартовский тариф на три последующих месяца. А также с марта по сентябрь приостановили начисление пени. В результате компания понесла дополнительные убытки в размере более 100 миллионов сомов», — рассказал заместитель генерального директора «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.