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Бизнес

Итоги-2020. Несмотря на пандемию, «Газпром» исполняет свои обязательства

Несмотря на карантин и последствия пандемии коронавируса, «Газпром Кыргызстан» выполнил в полном объеме инвестиционную программу газификации на 2020 год.

«В начале весны в Кыргызстане резко вырос курс доллара. А тариф на природный газ зависит именно от него. Но мы понимали, что ситуация в республике сложная, введен карантин. Поэтому для поддержки населения мы заморозили мартовский тариф на три последующих месяца. А также с марта по сентябрь приостановили начисление пени. В результате компания понесла дополнительные убытки в размере более 100 миллионов сомов», — рассказал заместитель генерального директора «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

При этом «Газпром Кыргызстан» в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по поставке голубого топлива в республику, реализует инвестиционные проекты по развитию газовой отрасли и повышению уровня газификации Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/178285/
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