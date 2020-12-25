MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G

Компания MegaCom продолжает активное развитие сети по всему Кыргызстану. В результате проведенных в ноябре 2020 года технических работ улучшено качество связи и увеличена пропускная способность сетей 2G/3G/4G во всех семи областях и столице.

Модернизация базовых станций в Балыкчи, Бишкеке, Кара-Балте, Кара-Суу, Нарыне, Оше, Токмаке, Узгене, Чолпон-Ате и Каинды существенно увеличила пропускную способность 4G. В следующих селах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвертого поколения:

Кызыл-Жол Баткенской области;

Баетовка, Сары-Ой, Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области;

Ак-Терек, Арал, Аччи, Бий-Мырза, ВЛКСМ, Джийде, Жазы, Жылкелди, Кара-Кокту, Кара-Колот, Карла Маркса, Коммунизм, Кондук, Корс-Этти, Кочкор-Ата, Кремль, Кызыл-Сенгир, Мырза-Аке, Ой-Тал, Таджик-Махалла, Уйгур-Абад, Учкун, Чалк-Ойде Ошской области;

Ак-Башат, Ак-Бешим, Ак-Джол, Ак-Суу, Арал, Беловодское, Большевик, Виноградное, Военно-Антоновка, Гавриловка, Дачное, Джаны-Джер, Джаны-Чек, Джекен, Джон-Арык, Дмитриевка, Жетиген, Заря, Интернациональное, Кайырма, Калыгул, Камышановка, Кара-Джыгач, Кара-Ой, Кировское, Комсомольское, Константиновка, Кош-Дебе, Кош-Кашат, Кошой, Кызыл-Туу, Ленин-Джол, Молдовановка, Новониколаевка, Новопавловка, Озерное, Первомайское, Садовое, Сары-Джон, Сокулук, Степное, Студенческое, Терт-Кель, Фрунзе, Чалдыбар, Шамшы, Эриктуу Чуйской области.

За счет усовершенствования базовых станций улучшены 3G-сигналы в Бишкеке, Оше и Токмаке, а также в селах:

Дархум Баткенской области;

Сары-Булак Ошской области;

Ак-Джол, Ак-Суу, Александровка, Мыкан, Садовое, Сокулук Чуйской области.

Модернизированы базовые станции сети 2G в Бишкеке и Оше.

С вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в селах:

Бужум, Интернациональное, Кулунду, Кыштут Баткенской области;

Сары-Камыш, Чырпыкты Иссык-Кульской области;

Алтын-Кюрек, Арпа-Тектир, Буйга, Джетим-Дебе, Калматай, Кан-Коргон, Кара-Таш, Кек-Арт, Насирдин, Первое Мая, Сайталаа, Янги-Абад Ошской области.

Новые базовые станции стандарта 3G появились в Баткенском и Кадамджайском районах Баткенской области, а также в Кара-Кульджинском районе Ошской области.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.