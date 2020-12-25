14:01
USD 83.64
EUR 102.07
RUB 1.12
Бизнес

Услуги «Керемет Банка» в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!

Совершать финансовые операции через мобильный кошелек MegaPay (доступен для скачивания в Google Play и App Store) становится еще удобнее. Теперь клиенты ОАО «Керемет Банк» смогут пополнять счета и погашать займы через мобильный кошелек MegaPay от компании MegaCom в считанные секунды.

В честь запуска проекта первые 3 МЕСЯЦА для пользователей MegaPay действует АКЦИЯ — все услуги «Керемет Банка» доступны БЕЗ КОМИССИИ.

Список услуг MegaPay, доступных клиентам «Керемет Банка»:

  • погашение кредита по номеру лицевого счета или по платежному коду;
  • пополнение депозита по номеру лицевого счета или по платежному коду;
  • пополнение карты по номеру лицевого счета или по платежному коду;
  • пополнение расчетного счета по номеру лицевого счета или по платежному коду.

Используя мобильный кошелек MegaPay, можно оплатить более 250 сервисов и услуг со своего смартфона, в том числе рассчитаться за коммунальные услуги, сотовую связь, интернет, штрафы за нарушение ПДД и другие сервисы.

Функционал мобильного кошелька MegaPay также позволяет совершать денежные переводы внутри сервиса без комиссии и получать более 25 государственных услуг онлайн.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/178009/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от MegaCom
Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Финал лотереи «Поймай удачу!». Кто станет обладателем квартиры на Иссык-Куле?
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве
Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
«IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
Популярные новости
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Газ в&nbsp;каждый дом: газифицирован жилой массив &laquo;Киргизия&raquo; Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
Бизнес
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от&nbsp;MegaCom Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от MegaCom
94&nbsp;села трех областей получат доступ к&nbsp;чистой воде с&nbsp;помощью проекта АРИС 94 села трех областей получат доступ к чистой воде с помощью проекта АРИС
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
25 декабря, пятница
14:00
Итоги — 2020. Как коронавирус и митинги убили экономику Кыргызстана Итоги — 2020. Как коронавирус и митинги убили экономику...
13:59
Новый штамм COVID-19. Госорганам поручили принять меры по недопущению завоза
13:50
Пациенты с онкологическими заболеваниями вновь вышли на митинг к Минздраву
13:38
Минобраз разработал план возобновления обучения в вузах в смешанном режиме
13:31
Услуги «Керемет Банка» в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!