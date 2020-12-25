Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от MegaCom

Мечтаешь о красивом и запоминающемся номере категории «Серебро», «Золото» или «Платина»? Сотовый оператор MegaCom дарит возможность получить его бесплатно! Стать обладателем эксклюзивного номера с уникальной комбинацией цифр можно двумя способами.

Новым абонентам MegaCom в рамках акции «Золотой номер бесплатно» выдается номер категории «Золото» при подключении пакета #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795.

Главное условие — вовремя оплачивать абонплату за подключенный пакет в течение 6 месяцев, не меняя тариф. В случае нарушения условий акции номер категории «Золото» будет изменен на номер обычной категории.

Для участия в акции необходимо прийти в любой фирменный салон или центр продаж и обслуживания MegaCom по Кыргызстану, заключить договор и получить «Золотой» номер. Подробнее об условиях акции — на официальном сайте компании MegaCom.

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Номера категории «Серебро», «Золото» и «Платина 7500» можно получить бесплатно в фирменных салонах MegaCom или центрах продаж и обслуживания абонентов при внесении единоразовой абонентской платы за 6 или 12 месяцев (180 и 360 календарных дней) по пакетам #Супервыгодный 345, #Супервыгодный 395, #Супервыгодный 595 и #Супервыгодный премиум 795 (категории номеров зависят от выбранного пакета).

Подробнее об условиях акции читайте на официальном сайте компании MegaCom.