Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!

С каждым днем инфицированных COVID-19 становится все больше и больше. Распространение инфекции затронуло практически каждый дом. Почти в каждой семье кто-то из членов либо переболел, либо борется с инфекцией.

Профессор инфекционных заболеваний и клинической микробиологии из сети клиник Acıbadem Чагры Буке комментирует ситуацию: «Около 80 процентов пациентов, диагностированных COVID-19 с помощью ПЦР-теста, лечатся дома. Опасность в том, что, находясь с больным в закрытом помещении, риск заразиться очень высок».

Фото Acıbadem . Профессор инфекционных заболеваний и клинической микробиологии Чагры Буке

Рассмотрим 10 золотых правил, которых необходимо строго придерживаться при совместном проживании с зараженным COVID-19.

Десять правил совместного проживания с зараженным коронавирусом:

1 Отдельная комната Инфицированный COVID-19 изолируется от других членов семьи. Ему следует проводить все время (в том числе и принимать пищу) в отдельной комнате. Дверь в эту комнату должна быть постоянно закрыта.

2 Маска — обязательный атрибут при контакте с зараженным COVID-19 Заходить в комнату к инфицированному COVID-19 допускается только в крайних случаях, когда заболевший не может справиться с чем-то самостоятельно. Пациент также не должен покидать свою комнату без веских причин. При необходимости посещать больного можно, соблюдая социальную дистанцию, и только в маске, которая должна плотно прилегать к лицу, полностью закрывать рот и нос. Нельзя ни на миг пренебрегать этим правилом!

3 Регулярная уборка ванной В идеале у пациента должна быть собственная ванная комната. Если это невозможно, то следует дезинфицировать поверхности (унитаз, раковину, краны, полы) после каждого использования.

4 Персональная посуда и постельное белье Пациента с COVID-19 на время болезни нужно обеспечить личными столовыми приборами и постельным бельем. Их нельзя использовать другим членам семьи. Постельное белье следует стирать отдельно в стиральной машине, а посуду нужно мыть в посудомоечной машине или под проточной водой вручную с использованием моющего средства.

5 Регулярное мытье рук Следует мыть руки мыльным раствором не меньше 20 секунд после контакта с любой поверхностью в местах общего пользования, до и после еды, после ванной, до и после приготовления пищи, после контакта с предметами в помещениях. Также для гигиены рук можно использовать дезинфицирующие средства.

6 Пациент с коронавирусом дома в маске Больной COVID-19 обязан носить маску (плотно прилегающую к носу и рту), выходя в ванную или другие комнаты.

7 Дезинфекция поверхностей После каждого контакта следует тщательно обрабатывать дезинфицирующим или моющим средством дверные ручки, выключатели и другие поверхности совместного пользования.

8 Индивидуальные полотенца У каждого члена семьи должно быть свое полотенце, поскольку через него может легко передаваться инфекция. Больному следует выделить индивидуальное полотенце или использовать бумажное. Необходимо утилизировать туалетную бумагу и бумажные полотенца в плотно закрытом пакете.

9 Регулярная смена постельного белья Больному COVID-19 каждый день следует менять наволочки и стирать их в машине при температуре не ниже 60 градусов. Постельное белье следует полностью менять один раз в три дня и стирать при температуре не ниже 60 градусов.

10 Регулярное проветривание всех помещений Важным элементом профилактики заражения коронавирусом других членов семьи является регулярное проветривание помещений. Речь идет не только о комнате, где проживает больной, но и обо всей квартире. Каждый день комнаты должны проветриваться по несколько минут. Так как вероятность распространения и заражения вирусом внутри помещения очень высокая, к больному нельзя допускать здоровых посетителей.