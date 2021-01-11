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Бизнес

Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!

С каждым днем инфицированных COVID-19 становится все больше и больше. Распространение инфекции затронуло практически каждый дом. Почти в каждой семье кто-то из членов либо переболел, либо борется с инфекцией.

Профессор инфекционных заболеваний и клинической микробиологии из сети клиник Acıbadem Чагры Буке комментирует ситуацию: «Около 80 процентов пациентов, диагностированных COVID-19 с помощью ПЦР-теста, лечатся дома. Опасность в том, что, находясь с больным в закрытом помещении, риск заразиться очень высок».

Acıbadem
Фото Acıbadem . Профессор инфекционных заболеваний и клинической микробиологии Чагры Буке

Рассмотрим 10 золотых правил, которых необходимо строго придерживаться при совместном проживании с зараженным COVID-19.

Десять правил совместного проживания с зараженным коронавирусом:

1

Отдельная комната

Инфицированный COVID-19 изолируется от других членов семьи. Ему следует проводить все время (в том числе и принимать пищу) в отдельной комнате. Дверь в эту комнату должна быть постоянно закрыта.

2

Маска — обязательный атрибут при контакте с зараженным COVID-19

Заходить в комнату к инфицированному COVID-19 допускается только в крайних случаях, когда заболевший не может справиться с чем-то самостоятельно. Пациент также не должен покидать свою комнату без веских причин. При необходимости посещать больного можно, соблюдая социальную дистанцию, и только в маске, которая должна плотно прилегать к лицу, полностью закрывать рот и нос. Нельзя ни на миг пренебрегать этим правилом!

3

Регулярная уборка ванной

В идеале у пациента должна быть собственная ванная комната. Если это невозможно, то следует дезинфицировать поверхности (унитаз, раковину, краны, полы) после каждого использования.

4

Персональная посуда и постельное белье

Пациента с COVID-19 на время болезни нужно обеспечить личными столовыми приборами и постельным бельем. Их нельзя использовать другим членам семьи. Постельное белье следует стирать отдельно в стиральной машине, а посуду нужно мыть в посудомоечной машине или под проточной водой вручную с использованием моющего средства.

5

Регулярное мытье рук

Следует мыть руки мыльным раствором не меньше 20 секунд после контакта с любой поверхностью в местах общего пользования, до и после еды, после ванной, до и после приготовления пищи, после контакта с предметами в помещениях. Также для гигиены рук можно использовать дезинфицирующие средства.

6

Пациент с коронавирусом дома в маске

Больной COVID-19 обязан носить маску (плотно прилегающую к носу и рту), выходя в ванную или другие комнаты.

7

Дезинфекция поверхностей

После каждого контакта следует тщательно обрабатывать дезинфицирующим или моющим средством дверные ручки, выключатели и другие поверхности совместного пользования.

8

Индивидуальные полотенца

У каждого члена семьи должно быть свое полотенце, поскольку через него может легко передаваться инфекция. Больному следует выделить индивидуальное полотенце или использовать бумажное. Необходимо утилизировать туалетную бумагу и бумажные полотенца в плотно закрытом пакете.

9

Регулярная смена постельного белья

Больному COVID-19 каждый день следует менять наволочки и стирать их в машине при температуре не ниже 60 градусов. Постельное белье следует полностью менять один раз в три дня и стирать при температуре не ниже 60 градусов.

10

Регулярное проветривание всех помещений

Важным элементом профилактики заражения коронавирусом других членов семьи является регулярное проветривание помещений. Речь идет не только о комнате, где проживает больной, но и обо всей квартире. Каждый день комнаты должны проветриваться по несколько минут. Так как вероятность распространения и заражения вирусом внутри помещения очень высокая, к больному нельзя допускать здоровых посетителей.

«Следовать этим правилам необходимо либо до получения негативного теста, либо (если он не проводился) на протяжении 14 дней с момента появления симптомов, либо через 48 часов после полного исчезновения симптомов. Но нужно помнить, что этот вирус иногда может выводиться из организма в течение более длительного времени», — рекомендует профессор Буке.

Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство сети клиник Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/177197/
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