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Бизнес

Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»

Друзья, в пятницу, 11 декабря, состоялся финальный розыгрыш лотереи «Поймай удачу», по итогам которого определился обладатель главного приза от строительной компании «Оргтехстрой» — квартиры на побережье Иссык-Куля, в строящемся ЖК «Лазурит»!

Зрителей онлайн-трансляции ждало фееричное выступление эстрадных артистов и кульминация вечера — объявление победителя! В ближайшее время в отдельном интервью компания MegaCom познакомит вас с главным призером акции.

Имена счастливчиков финального розыгрыша, выигравших крутые призы от компания-партнеров лотереи, уже опубликованы на официальном сайте компании MegaCom. Проверить свои купоны можно  по ссылке: www.megacom.kg/megapay/win/ru.html и в мобильном кошельке MegaPay. Купон победителя закрашен в зеленый цвет. Все наши призеры получили SMS-уведомления.

Посмотреть видео прямого эфира финального розыгрыша можно на нашем YouTube-канале: MegaCom Kyrgyzstan.

Хотим выразить огромную благодарность всем участникам лотереи «Поймай удачу» за участие, за ожидание и за яркие эмоции, которые мы пережили вместе с вами! Впереди нас ждут новые интересные и масштабные розыгрыши!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/176796/
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