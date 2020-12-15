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Бизнес

Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12

C 15 декабря 2020 года мобильный оператор MegaCom открывает новый номерной код 995 для того, чтобы еще больше абонентов смогли в полной мере пользоваться преимуществами нашей сети.

В честь запуска нового кода MegaCom объявляет акцию «995-й Счастливчик» среди действующих и новых абонентов компании. Участвуй и выигрывай мобильные телефоны iPhone 12 или воздухоочистители Xiaomi.

Акция состоит из пяти этапов. Общий призовой фонд состоит из пяти очистителей воздуха Xiaomi и пяти iPhone 12. Каждый 555-й участник этапа получает в качестве приза очиститель воздуха для дома Xiaomi, каждый 995-й участник этапа — iPhone 12.

Как принять участие в акции?

Абоненту необходимо приобрести номер категории «Серебро», «Золото» или «Платина» с кодом 995, после чего он автоматически становится участником акции.

Индивидуальные абоненты могут купить номер с кодом 995 в торговой сети MegaCom и Центрах продаж и обслуживания компании либо сменить свой текущий номер с помощью услуги «Твой номер». Также абоненты могут выбрать и забронировать номера в новом коде через услугу «Подбор номера» или в приложении MEGA24.

Корпоративные абоненты могут приобрести номера с кодом 995 в отделах по работе с корпоративными и VIP клиентами.

Важно: чем выше статус приобретенного номера, тем больше шансов выиграть приз!

Акция «995-й Счастливчик» продлится до 31 января 2021 года.

Правила и подробные условия участия — в приложении MEGA24.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/176786/
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