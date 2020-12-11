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Бизнес

Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях

На основании соглашения о реализации части заложенного имущества ОсОО​ SAIMA NEWTEX KG — банкрот специальный администратор проводит открытый аукцион по продаже актива должника.

На торги выставляется оборудование для обработки текстиля и печати на тканях, ориентировочно- стартовая цена — 1 миллион 185 тысяч 600 сомов.

Аукцион состоится 18 декабря 2020 года в 11.00 по адресу: город Бишкек, улица Радищева, 30.

К участию допускаются лица, внесшие гарантийный взнос в размере 10 процентов от стартовой цены на расчетный счет или в кассу ОсОО​ SAIMA NEWTEX KG — банкрот. Расчетный счет в банке ФОАО «Керемет Банк», «Керемет Банк — Бишкек», р/с 1360370019861143, БИК 136037.

Заявки для участия в торгах принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья).

Последний день приема заявок — до 17.00 17 декабря 2020 года.

Подробную информацию по всем вопросам можно получить у специального администратора.

Справки по телефонам: 0700 785228, 0778 785228.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/176436/
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