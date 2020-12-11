Финал лотереи «Поймай удачу!». Кто станет обладателем квартиры на Иссык-Куле?

Друзья, свершилось! Сегодня в прямом эфире компания MegaCom разыграет главный приз лотереи «Поймай удачу!» — квартиру от строительной компании «Оргтехстрой» на побережье Иссык-Куля в строящемся ЖК «Лазурит»!

Напомним, лотерея проводилась среди пользователей мобильного приложения MegaPay.

Помимо главного приза будут разыграны и другие крутые призы:

сертификат на 100 литров бензина от сети АЗС «Газпромнефть»;

номера категории «Золото» от компании MegaCom;

безлимитные годовые интернет-пакеты от компании MegaCom;

скидочные сертификаты на приобретение квартиры от «Оргтехстрой» на 200 тысяч и 400 тысяч сомов;

сертификаты на 5000 сомов от онлайн-магазина Izishop.

Торжественная церемония по случаю окончания лотереи «Поймай удачу!» состоится 11 декабря 2020 года в 20.00!

Вас ждет фееричное выступление эстрадных артистов и кульминация вечера — объявление победителя — обладателя главного приза.

Церемония будет проходить в режиме онлайн:

на нашем YouTube-канале MegaCom Kyrgyzstan;

в прямом эфире на наших официальных страничках — @megacomkg и @megapaykg.