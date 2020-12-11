13:28
USD 84.80
EUR 102.51
RUB 1.15
Бизнес

Финал лотереи «Поймай удачу!». Кто станет обладателем квартиры на Иссык-Куле?

Друзья, свершилось! Сегодня в прямом эфире компания MegaCom разыграет главный приз лотереи «Поймай удачу!» — квартиру от строительной компании «Оргтехстрой» на побережье Иссык-Куля в строящемся ЖК «Лазурит»!

Напомним, лотерея проводилась среди пользователей мобильного приложения MegaPay.

Помимо главного приза будут разыграны и другие крутые призы:

  • сертификат на 100 литров бензина от сети АЗС «Газпромнефть»;
  • номера категории «Золото» от компании MegaCom;
  • безлимитные годовые интернет-пакеты от компании MegaCom;
  • скидочные сертификаты на приобретение квартиры от «Оргтехстрой» на 200 тысяч и 400 тысяч сомов;
  • сертификаты на 5000 сомов от онлайн-магазина Izishop.

Торжественная церемония по случаю окончания лотереи «Поймай удачу!» состоится 11 декабря 2020 года в 20.00!

Вас ждет фееричное выступление эстрадных артистов и кульминация вечера — объявление победителя — обладателя главного приза.

Церемония будет проходить в режиме онлайн:

Желаем удачи!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/176384/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве
Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
«IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» — один день
«Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» пять дней
Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» девять дней
Популярные новости
Новые достижения в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Новые достижения в лечении опухолей головного мозга
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
Бизнес
Финал лотереи &laquo;Поймай удачу!&raquo;. Кто станет обладателем квартиры на&nbsp;Иссык-Куле? Финал лотереи «Поймай удачу!». Кто станет обладателем квартиры на Иссык-Куле?
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
11 декабря, пятница
13:04
Государство планирует привлечь частников для строительства ипподрома «Ак-Кула» Государство планирует привлечь частников для строительс...
12:49
В городе Ош труп женщины пролежал на улице около трех месяцев
12:46
Посетители ИК № 27 не могут попасть на свидание даже с результатом ПЦР-анализа
12:40
Финал лотереи «Поймай удачу!». Кто станет обладателем квартиры на Иссык-Куле?
12:35
Без вести пропавшую Баяну Малаеву нашли