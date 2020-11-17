Эксперты просят принять взвешенное решение по делу Дуйшенбека Зилалиева

Эксперты горнорудной отрасли и представители гражданского общества выступили с открытым обращением вокруг споров, связанных с Дуйшенбеком Зилалиевым.

«Дуйшенбек Зилалиев пришел в ГКПЭН в 2013 году. Тогда ведомство было только исполнителем, а политику в горнорудной отрасли определяло Министерство экономики. За пять лет, пока Дуйшенбек Зилалиев был главой ведомства, промышленность в Кыргызстане показывала значительный рост. Так, объем производства промышленной продукции увеличился на 73 процента, инвестиции в основной капитал — на 57 процентов, а валовая добавленная стоимость сферы к ВВП составила 18,7 процента.

Такие данные достаточно четко показывают уровень Дуйшенбека Зилалиева как грамотного и сильного управленца. За довольно короткий период он внес существенный вклад в увеличение экономических показателей страны», — подчеркнули эксперты.

Экс-глава ГКПЭН, являясь председателем комиссии по лицензированию, не мог единолично решать вопросы по выдаче лицензий. Это делает специальная комиссия, в которую входят представители практически всех министерств и ведомств. Но ее членов до сих пор не опросили на судебных заседаниях.

К тому же сам факт большого количества выданных лицензий только говорит о профессионализме Дуйшенбека Зилалиева. Каждая лицензия — это потенциальные платежи в бюджет и инвестиции, поэтому их надо приветствовать. Дуйшенбек Зилалиев для повышения эффективности государственного контроля за действующими лицензиями и их оборотом готовил изменения в законодательство, но не успел их реализовать.

В 2016 году Кыргызстан занял шестое место в мире среди горнодобывающих стран по прозрачности лицензирования. Сегодня, к сожалению, мы занимаем в этом рейтинге последние места.

Дуйшенбек Зилалиев пополнял госбюджет при выдаче компаниям лицензии.

Предусмотренная законодательством Кыргызстана плата при получении лицензии за право пользования недрами, удержание лицензии, бонусы, социальный пакет, арендная плата за землю, земельный налог и другие выплаты значительно выросли именно при Дуйшенбеке Зилалиеве.

Более того, именно при нем введены такие прозрачные и понятные формы лицензирования, как аукционы и конкурсы. До этого лицензии выдавались бесплатно.

Благодаря введению в 2013 году системы аукционов и конкурсов бюджет пополнился почти на 10 миллиардов сомов.

Именно благодаря Дуйшенбеку Зилалиеву введена система контроля и мониторинга по охране недр. Законодательно право вести проверки субъектов предпринимательства были закреплены только в 2014 году, а первая проверка в части охраны недр осуществлена только в октябре 2015 года. Он вел постоянную активную разъяснительную работу среди местного населения по работе недропользователей. Людей постоянно информировали, какую работу ведет разработчик недр.

Благодаря этой работе в конце 2016 года на месторождении Иштамберды впервые был выпущен товарный продукт в виде сплава Доре. В 2012 году разработка месторождения Караказык была приостановлена. Местные жители заявили о нарушении экологических норм. После разъяснительных работ среди населения, а также встреч с участием представителей гражданского общества и депутатов айыльных кенешей в 2015 году местное население дало согласие на возобновление работы на месторождении.

За пять лет поступления в бюджет от платы за удержание лицензии выросли в 24 раза — с 16,8 миллиона сомов в 2012 году до 392,8 миллиона сомов в 2018 году.

Сейчас ряд ключевых месторождений не могут начать добычу руды из-за отсутствия диалога компаний с местным населением там, где государственные органы практически бездействуют. Мы убеждены, что одна из главных причин такого инвестиционного провала — низкий уровень информированности населения о планах по охране окружающей среды, выплате налогов, созданию рабочих мест, социальном пакете.

Благодаря Дуйшенбеку Зилалиеву прозрачность работы горнорудного сектора значительно выросла. В 2014 году впервые было предусмотрено требование по раскрытию бенефициаров. При подаче заявки на получение права пользования недрами заявитель должен был приложить информацию о своих бенефициарах. В случае выявления факта предоставления недропользователем при получении лицензии недостоверных сведений о конечных собственниках компании такое право пользования недрами аннулировалось.

В значительной степени решен вопрос рекультивации после отработки месторождений. В 2017 году было разработано и принято отдельное положение о рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами, которое регулирует рекультивацию исключительно после недропользования. Введена норма о пересмотре сумм на рекультивацию в техническом проекте каждые три года, предусмотрен обязательный пострекультивационный мониторинг в течение пяти лет после проведения рекультивации.

Кроме того, введен механизм контроля ввоза и вывоза руд и концентратов. В закон заложена норма вывоза с территории КР и ввоза на территорию КР руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы. В 2017 году правительством КР утверждено требование, обязывающее проходить учетный контроль компаниями, вывозящими руды и концентраты золотосодержащие вне зависимости от направления (государства-члены ЕАЭС/третьи страны). Это позволяет вести контроль за содержанием драгоценных металлов в рудах и концентратах и полнотой уплаты налогов, исчисляемых на основе количества реализуемого металла.

Благодаря Дуйшенбеку Зилалиеву решены спорные вопросы на месторождении Кумтор, проведен конкурс на разработку месторождения Джеруй, заработало ЗАО «Кичи-Чаарат». И этот список можно продолжать долго.

Все представленные данные говорят о том, что Зилалиев отлично справился с возложенной на него задачей по наведению порядка в горнорудной отрасли. Дуйшенбек Текшербекович — человек, никогда не боявшийся брать на себя ответственность. Может быть, именно поэтому ему поручали самые сложные вопросы. Он — настоящий государственник, простой и добрый в общении и в отношении к другим людям, большой профессионал своего дела. Может, именно поэтому во всех опросах среди сотрудников госструктур Дуйшенбек Зилалиев всегда был на первом месте.

Мы решили выразить свою экспертную и гражданскую позицию вокруг судебных процессов, связанных с экс-главой госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию Дуйшенбеком Зилалиевым.

Мы не ставим целью его оправдывать, хвалить или ругать, но хотим дать несколько объективных фактов и комментариев, о которых мало говорится в средствах массовой информации и судебных делах. Это факты, о которых должны знать наше общество и новое правительство.

Мы надеемся, что эти доводы помогут правоохранительным и судебным органам, а также руководству государства принять правильное и взвешенное решение.