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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева

Дело Зилалиева. Экс-вице-премьеру продлили срок содержания без его участия

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Как рассказала 24.kg его адвокат Таалайгуль Токтакунова, председательствующий судья Адылбек Эсенбаев без участия сторон продлил меру пресечения ее подзащитному на два месяца.

«Но это грубейшее нарушение, и мы обжаловали акт», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.

Адвокат добавила, что следствие по второму делу, по которому Зилалиев проходит вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, продолжается. Но ее подзащитный не дает свидетельских показаний против Атамбаева, а последний и вовсе молчит. 

В ходе расследования уголовных дел, связанных с коррупционными деяниями Алмазбека Атамбаева, установлено, что он якобы с целью получения лицензии на месторождение сурьмы по заниженной стоимости в коррупционную схему вовлек Дуйшенбека Зилалиева и статс-секретаря профильного ведомства Шерикула Султанова.
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