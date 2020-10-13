Осужденный Дуйшенбек Зилалиев доставлен в СИЗО ГКНБ

Бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, приговоренный судом к 9 годам лишения свободы, возвращен в СИЗО ГКНБ. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

«12 октября АКС ГКНБ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в СИЗО ГКНБ был доставлен Дуйшенбек Зилалиев, который в ночь с 5 на 6 октября по неправомерному решению суда незаконно освобожден из мест лишения свободы», — говорится в сообщении ГКНБ.

Совместные оперативные мероприятия ГКНБ и МВД по выявлению и задержанию лиц, освобожденных митингующими и незаконно покинувших места содержания под стражей и отбывания наказаний, продолжаются.

Напомним, что в декабре 2018-го ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.

Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к 9 годам лишения свободы.