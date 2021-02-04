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Власть
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева

Адвокат Сооронбая Жээнбекова обвиняет Дуйшенбека Зилалиева в клевете

Адвокат Сооронбая Жээнбекова Жыргал Бабаев заявил, что фигурант уголовного дела о незаконном обогащении бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев клевещет на экс-президента. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Дуйшенбек Зилалиев пытается придать политическую окраску уголовному делу.

«Официально заявляю: Зилалиев клевещет, говоря, что деньги в банке предназначались для избирательной кампании Жээнбекова. Как я ранее говорил, Зилалиев пользовался услугами этого банка с 2011 года, то есть еще задолго до президентских выборов с участием Жээнбекова. Ячейка была открыта в июле 2016-го на один год. В 2017-м в июле закончился срок ее обслуживания. Необходимо было его продлить или закрыть. Если клиент не приходит за своими вещами, банк закрывает ячейку.
Банк создал комиссию, вскрыл ячейку в июне 2017 года, что было зафиксировано на видео. Через две недели Зилалиев забрал деньги из ячейки. Получается, что он в последний раз приходил в банк до вскрытия ячеек в марте 2017-го», — пояснил Жыргал Бабаев.

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Он добавил, что ячейка была создана, когда Сооронбай Жээнбеков был премьером и не был кандидатом в президенты.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.

Позже пресс-центр распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.

Первомайский районный суд Бишкека приговорил Дуйшенбека Зилалиева к девяти годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182297/
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