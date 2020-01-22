Дело Зилалиева. Обвинение ходатайствует о принудительном приводе свидетелей

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Сегодня на процесс не явился ни один свидетель. Гособвинитель ходатайствовал, чтобы суд в принудительном порядке доставил на заседание двух свидетелей — Абдыбекова и Жураева. Оба игноририруют заседания суда.

Адвокаты Дуйшенбека Зилалиева возразили, так как обвинение не представило письменных документов о неявке свидетелей.

«Согласно УПК, суду должны быть предоставлены письменные доказательства игнорирования свидетелями судебного процесса. Мы же не можем приобщить устную речь к материалам дела», — считает защита.

Суд на месте рассмотрел вопрос и отказал в принудительном приводе.

По версии следствия, у бывшего вице-премьер-министра были незадекларированные дома, квартиры и $889 тысяч 900 на банковском счете.

Сам обвиняемый экс-чиновник называет уголовное преследование политическим шоу и вину не признает. В следствии заявления Дуйшенбека Зилалиева назвали истеричными.

ГКНБ также распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег.