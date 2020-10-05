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Бизнес

Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать

ОсОО «Газпром Кыргызстан» информирует, что в последнее время участились случаи мошенничества при подключении к природному газу. Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан», показывают фальшивые визитные карточки и предлагают подключить газ, проверить счетчики и газовые котлы.

Как выявить мошенника

У контролеров «Газпром Кыргызстан» всегда с собой служебное удостоверение с печатью компании, а технические сотрудники (слесари, мастера, сварщики) носят специальную форму с фирменным логотипом и передвигаются на служебных автомобилях аварийной службы.

Если вид работника вызывает сомнения, вы можете уточнить его имя в Единой справочной службе «Газпром Кыргызстан» по номеру 4444. Сообщите ФИО оператору, он проверит информацию и скажет, работает человек в компании или нет. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/167633/
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