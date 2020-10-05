Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать

ОсОО «Газпром Кыргызстан» информирует, что в последнее время участились случаи мошенничества при подключении к природному газу. Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан», показывают фальшивые визитные карточки и предлагают подключить газ, проверить счетчики и газовые котлы.

Как выявить мошенника

У контролеров «Газпром Кыргызстан» всегда с собой служебное удостоверение с печатью компании, а технические сотрудники (слесари, мастера, сварщики) носят специальную форму с фирменным логотипом и передвигаются на служебных автомобилях аварийной службы.