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Бизнес

Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов

В Кыргызстане состоялись выборы в Жогорку Кенеш. По их итогам партия «Мекеним Кыргызстан» выступила с заявлением.

«Это важный исторический этап для нашей страны, и мы все прошли его достойно. Избирательная кампания проходила в условиях высокой политической конкуренции. Это отметили все без исключения — и участники, и наблюдатели. Конечно, без нарушений не обошлось, но они не могли повлиять на итоги», — считают в партии.

Но все-таки надо подчеркнуть, что Кыргызстан парламентскими выборами 4 октября в очередной раз продемонстрировал миру пример демократии и свободы волеизъявления. Показал, что честные выборы — это вполне возможно даже в нашем непростом, авторитарном регионе.

«Мекеним Кыргызстан»

В партии отметили, что «Мекеним Кыргызстан» гордится своей победой, но воспринимает ее как большую ответственность. «Наша победа — это общая победа тех сил в стране, которые хотят перемен, но не радикальных в плане методов, а конструктивных и созидательных. Мы обещаем, что будем работать на благо нашей с вами страны засучив рукава», — подчеркнули в политорганизации.

«Мы надеемся, что для всех участников избирательной кампании, главное — это стабильность и мир в Кыргызстане. Народ Кыргызстана сказал свое слово, и это нужно признать и уважать», — отметили в партии и поблагодарили всех за поддержку.

По последним данным, всего голосов избирателей набрали:

  • «Биримдик» — 24,53 процента;
  • «Мекеним Кыргызстан» — 23,9 процента;
  • «Кыргызстан» — 8,74 процента;
  • «Бутун Кыргызстан» — 7,09 процента.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/167508/
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