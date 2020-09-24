Приглашаем всех 26 сентября с 10.00 до 17.00 посетить Harvard International School.

Новая частная школа в Бишкеке построена в соответствии со всеми строительными, санитарными правилами и нормами. Новые методы образования помогут вашему ребенку заложить прочный фундамент для создания успешной и счастливой жизни.

В чем секрет успеха в Harvard International School:

• современное здание в 8 тысяч квадратных метров: огромные атриумы, современные, специализированные кабинеты, большая столовая, кинотеатр, актовый зал;

• образовательная программа: углубленное изучение IT-технологий, английского языка, математики с применением американского и европейского опыта, с постепенным переходом на англоязычное обучение;

• гармоничное и всестороннее развитие вашего ребенка: coding, robotics, language, soft skills, music, art faculties;

• спортивный комплекс в 3 тысячи квадратных метров: олимпийский бассейн в 25 метров, теннисные корты, спортивные залы, футбольное поле;

• режим работы: с 8.30 до 19.00;

• четырехразовое питание.

Стоимость — $2 тысячи 300 в год.

Школьное образование — главная инвестиция в успешное и счастливое будущее вашего ребенка!

Телефоны: 0772577777, 0706577777.