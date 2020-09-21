Мобильный оператор О! награжден за вклад в развитие экономики Кыргызстана

Мобильный оператор О! получил благодарственное письмо за активное участие и сотрудничество в развитии экономики Кыргызской Республики в честь Дня предпринимателя Кыргызстана.

Поздравляя предпринимателей, заместитель министра экономики КР Бекболот Алиев отметил, что этот год был осложнен массовым распространением коронавирусной инфекции, что привело к тяжелым социально-экономическим последствиям и принятию оперативных кризисных мер. Бекболот Алиев выразил благодарность предпринимателям за оказанную неоценимую помощь гражданам и медицинским учреждениям за поставки препаратов и необходимого оборудования.

«Мобильный оператор О! активно участвует в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, в числе первых откликается на призывы о помощи и в кратчайшие сроки реализует необходимые инициативы для миллионов граждан», — отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

С первых дней введения особого положения на территории страны Мобильный оператор О! предпринял комплекс срочных мер, чтобы оказать максимально возможную помощь правительству, госструктурам и населению в борьбе по сдерживанию COVID-19.

Помощь делом и продуктами

В первую очередь на специальный счет нуждающимся был переведен миллион сомов.

Задействованы силы операторов кол-центра О!, которые приняли тысячи заявок о помощи по номеру 1227.

8 тысяч 200 нуждающихся семей по всей стране получили продуктовую помощь на сумму более 20 миллионов сомов.

50 смартфонов были переданы блокпостам Бишкека для считывания электронных пропусков.

Бесплатная связь и интернет

Более 38 тысяч медиков, сотрудников МЧС и МВД обеспечены бесплатной связью О!.

10 минут для экстренных звонков стали доступными даже при нулевом балансе.

Организован бесплатный дозвон на горячие линии.

Обнулен интернет-трафик на информационные ресурсы о коронавирусе.

Адресно бесплатной связью и Wi-Fi от О! были обеспечены обсервации.

Дыши, мой Кыргызстан!

Закуплены и переданы в медицинские учреждения 70 кислородных концентраторов на сумму более 5 миллионов сомов.

Поддержка дистанционного обучения

Свыше 267 тысяч учителей и учеников с марта до начала июня были обеспечены полностью бесплатной связью в сети О!.

Создан бесплатный раздел «Мектеп» в приложении «Мой О!», где были собраны все обучающие материалы.

Создан бесплатный сервис «O!TV Обучение» для просмотра телеуроков для всех абонентов.

Сейчас Мобильный оператор О! продолжает предоставлять специальные льготные тарифы для учеников и учителей, в которые включено все, что нужно для успешного дистанционного обучения.

Запущен удобный электронный дневник «ЭлМектеп» совместно с ОсОО «Интеллектуальные системы безопасности» и многое другое.

Бесперебойная связь

Обеспечить кыргызстанцев круглосуточной и бесперебойной связью удалось благодаря самоотверженности специалистов технической службы оператора, которые ежедневно проводили необходимые настройки и установку дополнительного оборудования. Фиксируя взрывной рост трафика в сети во время жесткого карантина, Мобильный оператор О! в срочном порядке расширил каналы интернета.

Все службы компании были переведены в режим повышенной готовности. Электронный кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» продолжал бесперебойно осуществлять онлайн-платежи для удаленной оплаты комуслуг, интернета, мобильной связи, сервисов доставки и многое другое.

Ни на минуту не прекратил работу кол-центр компании. С соблюдением всех мер предосторожности на передовой по особому графику продолжали работать офисы продаж и обслуживания Мобильного оператора О! по всей стране, чтобы кыргызстанцы оставались на связи.