Мобильный оператор О! награжден за вклад в развитие экономики Кыргызстана

Мобильный оператор О! получил благодарственное письмо за активное участие и сотрудничество в развитии экономики Кыргызской Республики в честь Дня предпринимателя Кыргызстана.
Поздравляя предпринимателей, заместитель министра экономики КР Бекболот Алиев отметил, что этот год был осложнен массовым распространением коронавирусной инфекции, что привело к тяжелым социально-экономическим последствиям и принятию оперативных кризисных мер. Бекболот Алиев выразил благодарность предпринимателям за оказанную неоценимую помощь гражданам и медицинским учреждениям за поставки препаратов и необходимого оборудования.
«Мобильный оператор О! активно участвует в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, в числе первых откликается на призывы о помощи и в кратчайшие сроки реализует необходимые инициативы для миллионов граждан», — отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.
С первых дней введения особого положения на территории страны Мобильный оператор О! предпринял комплекс срочных мер, чтобы оказать максимально возможную помощь правительству, госструктурам и населению в борьбе по сдерживанию COVID-19.
Помощь делом и продуктами
- В первую очередь на специальный счет нуждающимся был переведен миллион сомов.
- Задействованы силы операторов кол-центра О!, которые приняли тысячи заявок о помощи по номеру 1227.
- 8 тысяч 200 нуждающихся семей по всей стране получили продуктовую помощь на сумму более 20 миллионов сомов.
- 50 смартфонов были переданы блокпостам Бишкека для считывания электронных пропусков.
Бесплатная связь и интернет
- Более 38 тысяч медиков, сотрудников МЧС и МВД обеспечены бесплатной связью О!.
- 10 минут для экстренных звонков стали доступными даже при нулевом балансе.
- Организован бесплатный дозвон на горячие линии.
- Обнулен интернет-трафик на информационные ресурсы о коронавирусе.
- Адресно бесплатной связью и Wi-Fi от О! были обеспечены обсервации.
Дыши, мой Кыргызстан!
- Закуплены и переданы в медицинские учреждения 70 кислородных концентраторов на сумму более 5 миллионов сомов.
Поддержка дистанционного обучения
- Свыше 267 тысяч учителей и учеников с марта до начала июня были обеспечены полностью бесплатной связью в сети О!.
- Создан бесплатный раздел «Мектеп» в приложении «Мой О!», где были собраны все обучающие материалы.
- Создан бесплатный сервис «O!TV Обучение» для просмотра телеуроков для всех абонентов.
- Сейчас Мобильный оператор О! продолжает предоставлять специальные льготные тарифы для учеников и учителей, в которые включено все, что нужно для успешного дистанционного обучения.
- Запущен удобный электронный дневник «ЭлМектеп» совместно с ОсОО «Интеллектуальные системы безопасности» и многое другое.
Бесперебойная связь
Обеспечить кыргызстанцев круглосуточной и бесперебойной связью удалось благодаря самоотверженности специалистов технической службы оператора, которые ежедневно проводили необходимые настройки и установку дополнительного оборудования. Фиксируя взрывной рост трафика в сети во время жесткого карантина, Мобильный оператор О! в срочном порядке расширил каналы интернета.
Все службы компании были переведены в режим повышенной готовности. Электронный кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» продолжал бесперебойно осуществлять онлайн-платежи для удаленной оплаты комуслуг, интернета, мобильной связи, сервисов доставки и многое другое.
Ни на минуту не прекратил работу кол-центр компании. С соблюдением всех мер предосторожности на передовой по особому графику продолжали работать офисы продаж и обслуживания Мобильного оператора О! по всей стране, чтобы кыргызстанцы оставались на связи.