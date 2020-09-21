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Бизнес

Мобильный оператор О! награжден за вклад в развитие экономики Кыргызстана

Мобильный оператор О! получил благодарственное письмо за активное участие и сотрудничество в развитии экономики Кыргызской Республики в честь Дня предпринимателя Кыргызстана.

Поздравляя предпринимателей, заместитель министра экономики КР Бекболот Алиев отметил, что этот год был осложнен массовым распространением коронавирусной инфекции, что привело к тяжелым социально-экономическим последствиям и принятию оперативных кризисных мер. Бекболот Алиев выразил благодарность предпринимателям за оказанную неоценимую помощь гражданам и медицинским учреждениям за поставки препаратов и необходимого оборудования.

«Мобильный оператор О! активно участвует в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, в числе первых откликается на призывы о помощи и в кратчайшие сроки реализует необходимые инициативы для миллионов граждан», — отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

С первых дней введения особого положения на территории страны Мобильный оператор О! предпринял комплекс срочных мер, чтобы оказать максимально возможную помощь правительству, госструктурам и населению в борьбе по сдерживанию COVID-19.

Помощь делом и продуктами

  • В первую очередь на специальный счет нуждающимся был переведен миллион сомов.
  • Задействованы силы операторов кол-центра О!, которые приняли тысячи заявок о помощи по номеру 1227.
  • 8 тысяч 200 нуждающихся семей по всей стране получили продуктовую помощь на сумму более 20 миллионов сомов.
  • 50 смартфонов были переданы блокпостам Бишкека для считывания электронных пропусков.

Бесплатная связь и интернет

  • Более 38 тысяч медиков, сотрудников МЧС и МВД обеспечены бесплатной связью О!.
  • 10 минут для экстренных звонков стали доступными даже при нулевом балансе.
  • Организован бесплатный дозвон на горячие линии.
  • Обнулен интернет-трафик на информационные ресурсы о коронавирусе.
  • Адресно бесплатной связью и Wi-Fi от О! были обеспечены обсервации.

Дыши, мой Кыргызстан!

  • Закуплены и переданы в медицинские учреждения 70 кислородных концентраторов на сумму более 5 миллионов сомов.

Поддержка дистанционного обучения

  • Свыше 267 тысяч учителей и учеников с марта до начала июня были обеспечены полностью бесплатной связью в сети О!.
  • Создан бесплатный раздел «Мектеп» в приложении «Мой О!», где были собраны все обучающие материалы.
  • Создан бесплатный сервис «O!TV Обучение» для просмотра телеуроков для всех абонентов.
  • Сейчас Мобильный оператор О! продолжает предоставлять специальные льготные тарифы для учеников и учителей, в которые включено все, что нужно для успешного дистанционного обучения.
  • Запущен удобный электронный дневник «ЭлМектеп» совместно с ОсОО «Интеллектуальные системы безопасности» и многое другое.

Бесперебойная связь

Обеспечить кыргызстанцев круглосуточной и бесперебойной связью удалось благодаря самоотверженности специалистов технической службы оператора, которые ежедневно проводили необходимые настройки и установку дополнительного оборудования. Фиксируя взрывной рост трафика в сети во время жесткого карантина, Мобильный оператор О! в срочном порядке расширил каналы интернета.

Все службы компании были переведены в режим повышенной готовности. Электронный кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» продолжал бесперебойно осуществлять онлайн-платежи для удаленной оплаты комуслуг, интернета, мобильной связи, сервисов доставки и многое другое.

Ни на минуту не прекратил работу кол-центр компании. С соблюдением всех мер предосторожности на передовой по особому графику продолжали работать офисы продаж и обслуживания Мобильного оператора О! по всей стране, чтобы кыргызстанцы оставались на связи.

Всегда с вами, Мобильный оператор О!.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/165870/
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