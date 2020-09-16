Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября

Почему важно пройти идентификацию электронного кошелька именно сейчас

В Кыргызстане до 1 октября текущего года все пользователи электронных кошельков должны быть идентифицированы. Согласно постановлению Национального банка КР, после указанной даты использование неидентифицированных кошельков станет невозможным.

Для удобства пользователей кошелька «О!Деньги» была реализована возможность пройти идентификацию в онлайн-формате прямо в приложении. Это не только удобно и быстро, но еще и выгодно. Ведь за онлайн-идентификацию абоненту начисляется 10 гигабайт интернет-трафика в подарок! Подробнее об акции.

Преимущества идентифицированного пользователя кошелька «О!Деньги»

Увеличенные лимиты и возможность хранить и тратить больше.

Доступ ко всем услугам в каталоге, включая онлайн-игры и соцсети.

Возможность переводить средства на «О!Деньги», Qiwi, «Элсом» и другие кошельки.

Возможность пополнять карты банков Казахстана и Таджикистана.

Полный доступ к госуслугам в приложении: информация о сумме налога за транспортные средства, сведения об адресной регистрации граждан и паспортных данных, выписки по выплатам в бюджет и многое другое.

Как пройти идентификацию кошелька «О!Деньги»

Обновите и откройте приложение «Мой О!». Выберите раздел «О!Деньги». Откройте вкладку с идентификацией. Заполните онлайн-заявку. Подтвердите заявку SMS-кодом.

Заявка будет обработана в течение одного рабочего дня.

Установите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store и оплачивайте через кошелек «О!Деньги» коммунальные услуги, интернет, мобильную связь, штрафы, налоги, покупки в магазинах, счета в кафе и более 700 полезных сервисов.

10 гигабайт начисляется за онлайн-идентификацию кошелька «О!Деньги» в рамках акции с 23 апреля по 30 сентября 2020 года. Участие в акции доступно только для абонентов тарифных планов «Переходи на О!», «Твой Суперноль» и «Твой ноль». Лицензия ГАС при ГКИТиС: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.

Идентификацию проводит ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.