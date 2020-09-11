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Бизнес

Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу

Спорт в 2020 году выходит из затянувшейся спячки, связанной с пандемией, и сентябрь обещает быть богатым на спортивные события. Телеканал QSport в приложении O!TV предлагает своим зрителям спортивные трансляции, которые не дадут заскучать осенью.

Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2020/2021 ждут многие любители футбола. Прямой эфир матчей онлайн и по ТВ показывают в 212 странах мира, и это самая популярная спортивная лига планеты.

Матчи в прямом эфире можно смотреть в приложении O!TV на компьютере, ноутбуке или на смартфоне и планшете. Функция отложенного просмотра позволит досмотреть трансляцию позже, если вас неожиданно прервут. Причем теперь одним аккаунтом O!TV могут пользоваться сразу три члена семьи одновременно. Это очень удобно, если вы смотрите футбол по телевизору, пока остальные домочадцы увлечены кино или мультиками на планшете и смартфоне.

Прямо сейчас:

  1. Скачайте O!TV по ссылке: https://o.kg/l/otv/.
  2. Подключите пакет «O!TV Премиум» командой *750*3# всего за 7 сомов в день.
  3. Включите телеканал Qsport в назначенное время.

Сохраните расписание матчей и болейте за любимую команду вместе с O!TV.

 Подробная информация на сайте o.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/164880/
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