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Бизнес

Высокоскоростной интернет 4GLTE: о том, где расширены емкости и охват сети О!

С началом учебного года в дистанционном режиме снова произошел значительный рост скачиваемых гигабайтов и голосового трафика. Но сеть Мобильного оператора О! подошла к этому подготовленной.

В Год развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей, объявленный президентом Кыргызстана в 2020 году, скоростной мобильный интернет 4G LTE от О! стал доступен более 98 процентам населения Кыргызстана, а детям — бесплатные сервисы для обучения.

Значительно была расширена емкость сети в диапазоне стандарта 4G за прошедший месяц. Акцент был сделан на густонаселенные сельские районы и места с существенной нагрузкой. Улучшение смогли ощутить жители следующих населенных пунктов:

  • в Чуйской области: в городах Бишкеке, Канте, а также в селах имени Суйменкула Чокморова и Жаны-Жер;
  • в Иссык-Кульской области: в селах Кара-Ой, Фрунзе, Талды-Суу, Чок-Тал;
  • в Таласской области: в селах Талды-Булак, Ак-Коргон, Кек-Токой, Первомайское, Джоон-Дебе, Сулуу-Маймак, Кок-Ой, Сасык-Булак;
  • в Нарынской области: в селе Семиз-Бель;
  • в Джалал-Абадской области: в городе Джалал-Абаде, поселке городского типа Кызыл-Джар, в селах Авлетим, Коргон, Байкашка-Терек, Баястан, Кек-Алма, Огон-Талаа, Массы, Талаа-Булак, Терек-Сай, Атана, Чие, Массы, Сузак, Бирлешкен, Телеке, Джаны-Айыл, Апыртан, Атана, Кара-Джыгач;
  • в Ошской области: в городах Оше, Ноокате, Кара-Суу, в селах Араван, Янги-Абад, Кыргыз-Чек, Асанчек, Кара-Дебе, Эркин, Октябрь, Ана-Кызыл, Бостон, Ара-Кель, Кызыл-Байрак, 15 Жаш, Мады, Ана-Кызыл, Бостон, Каарман, Учкун, Маданият;
  • в Баткенской области: в городе Кызыл-Кия, поселке городского типа Восточный и в селах Булак-Башы, имени Раззакова, Кулунду, Джал, Джаны-Коргон, Кош-Булак, Самат, Мырза-Патча.

«Сейчас так же, как и в период самоизоляции, большинство абонентов работают, учатся дистанционно, продолжают смотреть тяжелое видео, активно пользуются мессенджерами, стриминговыми сервисами. Рост потребления трафика сегодня уже не является для нас чем-то исключительным, — отметил Антон Коваленко, технический директор Мобильного оператора О!. — Но мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации и корректируем свои планы, держа в фокусе комфорт абонентов».

С подробной информацией и зоной покрытия можно познакомиться на сайте o.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/164657/
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